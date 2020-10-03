Українські гімнасти здобули шість нагород на Кубку світового виклику
Найкраще виступила 19-річна киянка Діана Варинська
Українська збiрна зі спортивної гімнастики здобула шість нагород у перший змагальний день етапу Кубку світового виклику FIG, який відбувається в угорському місті Сомбатхеї.
Діана Варинська святкувала перемогу у вправах на брусах.
Анастасія Мотак і Ангеліна Радівілова показали другий і третій результат відповідно в опорному стрибку.
Так само двоє представників України Ігор Радівілов (срібло) і Євген Юденков зійшли на п’єдестал у вправах на кільцях.
Петро Пахнюк став бронзовим призером у вільних вправах.