Українські гімнасти здобули шість нагород на Кубку світового виклику



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Діана Варинська перемогла у вправах на брусах Світлина - Національний олімпійський комітет України

Найкраще виступила 19-річна киянка Діана Варинська

Українська збiрна зі спортивної гімнастики здобула шість нагород у перший змагальний день етапу Кубку світового виклику FIG, який відбувається в угорському місті Сомбатхеї.

Діана Варинська святкувала перемогу у вправах на брусах.

Анастасія Мотак і Ангеліна Радівілова показали другий і третій результат відповідно в опорному стрибку.

Так само двоє представників України Ігор Радівілов (срібло) і Євген Юденков зійшли на п’єдестал у вправах на кільцях.

Петро Пахнюк став бронзовим призером у вільних вправах.

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