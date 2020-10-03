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    Українські гімнасти здобули шість нагород на Кубку світового виклику

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    Діана Варинська перемогла у вправах на брусах - Українські гімнасти здобули шість нагород на Кубку світового виклику
    Діана Варинська перемогла у вправах на брусах
    Світлина - Національний олімпійський комітет України

    Найкраще виступила 19-річна киянка Діана Варинська

    Українська збiрна зі спортивної гімнастики здобула шість нагород у перший змагальний день етапу Кубку світового виклику FIG, який відбувається в угорському місті Сомбатхеї.

    Діана Варинська святкувала перемогу у вправах на брусах.

    Анастасія Мотак і Ангеліна Радівілова показали другий і третій результат відповідно в опорному стрибку.

    Так само двоє представників України Ігор Радівілов (срібло) і Євген Юденков зійшли на п’єдестал у вправах на кільцях.

    Петро Пахнюк став бронзовим призером у вільних вправах.

     Читайте також: Лихо коронавірусу поєднало непримиренних гімнасток
    Ігор Радівілов спортивна гімнастика Діана Варинська Петро Пахнюк Євген Юденков Анастасія Мотак Ангеліна Радівілова
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