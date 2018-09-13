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    Скотч. Спорт

    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії

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    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії

    Тіна - єдина дворазова олімпійська чемпіонка в історії Словенії

    Тіна Мазе - словенська гірськолижниця, дворазова олімпійська чемпіонка 2014 року, чотириразова чемпіонка світу, володарка Кубка світу 2012/13 в загальному заліку.

    Перша в історії Словенії чемпіонка зимових Олімпійських ігор і єдина дворазова олімпійська чемпіонка в історії країни.

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    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії
    Гірськолижниця Тіна Мазе: ефектні фото красуні, яка є спортивною легендою Словенії

    Найбільш успішно Тіна виступала в гігантському слаломі. Зокрема, вона має на своєму рахунку перемоги на етапах Кубка світу у всіх п'яти сучасних гірськолижних дисциплінах (одна з шести гірськолижниць в історії з подібним досягненням). Шість разів визнавалася спортсменкою року в Словенії (2005, 2010, 2011, 2013, 2014 і 2015).

    Останній раз вийшла на старт Кубка світу 7 січня 2017 року Маріборі, де в 1999 року почала свою кар'єру.

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