Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа

Ізабель Гулар — 36-річна бразильська супермодель та одна з «ангелів» Victoria's Secret Angel

Два роки тому воротар Кевін Трапп повернувся з «ПСЖ» туди, де зробив собі ім'я - в «Айнтрахт». У минулому сезоні голкіпер отримав неприємну травму плеча, пропустив близько трьох місяців, а після повернення знову став залізним гравцем основного складу.

Відновитися після травми і прийти в себе після останнього сезону в «ПСЖ», в якому він провів лише 14 матчів (шість з них в Кубку Франції), йому допомогла кохана дівчина - топ-модель Ізабель Гулар.

Ізабель Гулар — 36-річна бразильська супермодель та одна з «ангелів» Victoria's Secret Angel.

Ізабель народилася 23 жовтня 1984 року в Сан-Пауло, Бразилія.

У неї італійські та бразильські корені, в родині крім неї четверо братів і одна сестра.



