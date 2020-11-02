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    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа

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    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа

    Ізабель Гулар — 36-річна бразильська супермодель та одна з «ангелів» Victoria's Secret Angel

    Два роки тому воротар Кевін Трапп повернувся з «ПСЖ» туди, де зробив собі ім'я - в «Айнтрахт». У минулому сезоні голкіпер отримав неприємну травму плеча, пропустив близько трьох місяців, а після повернення знову став залізним гравцем основного складу.

    Відновитися після травми і прийти в себе після останнього сезону в «ПСЖ», в якому він провів лише 14 матчів (шість з них в Кубку Франції), йому допомогла кохана дівчина - топ-модель Ізабель Гулар.

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    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа
    Її не лякають відверті фотосесії. Гарячі фото коханої воротаря «Айнтрахта» Кевіна Траппа

    Ізабель Гулар  — 36-річна бразильська супермодель та одна з «ангелів» Victoria's Secret Angel. 
    Ізабель народилася 23 жовтня 1984 року в Сан-Пауло, Бразилія.
    У неї італійські та бразильські корені, в родині крім неї четверо братів і одна сестра.


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