Головна Новини
search button user button menu button

«Нафтогаз» проведе відкритий конкурс на посаду голови правління

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
google social img telegram social img facebook social img
«Нафтогаз» проведе відкритий конкурс на посаду голови правління
Раніше повідомлялось, що компанію може очолити експрем'рка Юлія Свириденко та голова «Укргазвидобування» Юрій Ткачук
фото: naftogaz.co

До відбору залучать міжнародну компанію з пошуку топменеджерів за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення провести відкритий конкурс на посаду голови правління компанії. Відбір кандидатів відбуватиметься за професійними критеріями відповідно до стандартів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це пише «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

До підготовки та проведення конкурсу планують залучити міжнародну компанію, яка спеціалізується на пошуку керівників вищої ланки. Процес відбуватиметься за підтримки та в координації з Європейським банком реконструкції та розвитку.

У «Нафтогазі» зазначили, що відкритий конкурс має забезпечити прозорий та незалежний відбір майбутнього керівника компанії.

До завершення конкурсної процедури обов'язки голови правління «Нафтогазу» виконуватиме Сергій Федоренко.

Рішення про проведення конкурсу було ухвалене на тлі попередніх повідомлень про можливе призначення на посаду колишньої прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

У серпні «Главком» із посиланням на «Економічну правду» повідомляв, що Свириденко може очолити «Нафтогаз» ближче до весни 2027 року. За даними джерел видання, спочатку її могли ввести до складу правління компанії, а згодом покласти на неї обов'язки голови правління.

Водночас на той момент офіційного рішення про її призначення не було. «Нафтогаз», його наглядова рада та уряд цю інформацію не підтверджували.

Раніше повідомлялося, що після переходу Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра тимчасово очолювати «Нафтогаз» міг голова «Укргазвидобування» Юрій Ткачук. Тоді йшлося про те, що він виконуватиме обов'язки керівника компанії до проведення конкурсу.

Ткачук очолює «Укргазвидобування» з грудня 2025 року. Загалом він має понад 25 років досвіду роботи в енергетичному та промисловому секторах.

Читайте також:

Теги: конкурс Нафтогаз України Укргазвидобування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вдарила по об'єкту ДТЕК
РФ атакувала об'єкт «ДТЕК Нафтогаз» на Полтавщині
11 серпня, 22:43
Каденція уряду Свириденко тривала майже рік – з 17 липня 2025 року до 15 липня 2025 року
Свириденко може очолити «Нафтогаз»: названо ймовірні терміни призначення
12 серпня, 06:23
Євробачення не дозволятимуть проводити у країнах, де триває війна
Євробачення ввело обмеження для країн у війні: що це означає для України
13 серпня, 06:25
Ізраїльська співачка Юваль Рафаель виступає на Євробаченні-2025 – саме її рекордні 297 балів від глядачів спричинили дискусію щодо системи голосування
Організатори Євробачення змінять правила голосування: що відомо
16 серпня, 06:35
Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Мінфіну активізувати продаж державного Sense Bank
Уряд прискорить продаж Sense Bank: на що підуть гроші
20 серпня, 22:50
Російські війська атакували Херсонську ТЕЦ КАБом
Росія атакувала Херсонську ТЕЦ авіабомбою: є серйозні руйнування
26 серпня, 12:15
Лідерство для ветеранів. Фонд Пінчука розширює співпрацю з Єльським університетом
Лідерство для ветеранів. Фонд Пінчука розширює співпрацю з Єльським університетом
20 серпня, 13:10
Тетяна Піскарьова вийшла на сцену до доньки після її виступу
Дочка Тетяни Піскарьової виступила на шоу «Україна має талант»
3 вересня, 12:20
«Нафтога» закупив понад 2 тонни кави
«Нафтогаз» витратив понад 1 млн грн на дві тонни кави
3 вересня, 18:17

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua