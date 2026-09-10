«Нафтогаз» проведе відкритий конкурс на посаду голови правління

Раніше повідомлялось, що компанію може очолити експрем'рка Юлія Свириденко та голова «Укргазвидобування» Юрій Ткачук

До відбору залучать міжнародну компанію з пошуку топменеджерів за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення провести відкритий конкурс на посаду голови правління компанії. Відбір кандидатів відбуватиметься за професійними критеріями відповідно до стандартів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це пише «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

До підготовки та проведення конкурсу планують залучити міжнародну компанію, яка спеціалізується на пошуку керівників вищої ланки. Процес відбуватиметься за підтримки та в координації з Європейським банком реконструкції та розвитку.

У «Нафтогазі» зазначили, що відкритий конкурс має забезпечити прозорий та незалежний відбір майбутнього керівника компанії.

До завершення конкурсної процедури обов'язки голови правління «Нафтогазу» виконуватиме Сергій Федоренко.

Рішення про проведення конкурсу було ухвалене на тлі попередніх повідомлень про можливе призначення на посаду колишньої прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

У серпні «Главком» із посиланням на «Економічну правду» повідомляв, що Свириденко може очолити «Нафтогаз» ближче до весни 2027 року. За даними джерел видання, спочатку її могли ввести до складу правління компанії, а згодом покласти на неї обов'язки голови правління.

Водночас на той момент офіційного рішення про її призначення не було. «Нафтогаз», його наглядова рада та уряд цю інформацію не підтверджували.

Раніше повідомлялося, що після переходу Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра тимчасово очолювати «Нафтогаз» міг голова «Укргазвидобування» Юрій Ткачук. Тоді йшлося про те, що він виконуватиме обов'язки керівника компанії до проведення конкурсу.

Ткачук очолює «Укргазвидобування» з грудня 2025 року. Загалом він має понад 25 років досвіду роботи в енергетичному та промисловому секторах.