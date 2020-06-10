Українська модель з 13-м розміром грудей битиметься в ММА на очах Макгрегора (фото красуні)



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Міла Кузнєцова має намір проявити себе в октаґоні Фото - Instagram Міли Кузнєцової

Тренер поспішно вчить Мілу Кузнєцову задушливим прийомам

Українська модель з тринадцятим розміром грудей Міла Кузнєцова у вересні проведе свій дебютний поєдинок у змішаних єдиноборствах.

Учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019 дебютує в ММА у рамках шоу в Таїланді, дату якого буде затверджено у липні. Кузнєцова проведе показовий бій. Організатори підшукують для неї суперницю зі схожими параметрами. В статусі почесного гостя організатори планують запросити легенду UFC Конора Макґреґора.

Готувати Кузнєцову до поєдинку буде відомий український боєць Аскар Можаров.

«Як тільки відкриють міжнародне авіасполучення, відлітаю в Таїланд, де починаю підготовку до бою. Буду займатися під керівництвом відомого бійця ММА Аскара Можарова, якого за стиль ведення бою в світі змішаних єдиноборств називають українським Макгрегором. Аскар родом із Одеси, але вже давно живе в Таїланді. Він навчить мене всім азам ММА. І в Таїланді мене нічого не буде відволікати, не буде запрошень на всілякі тусовки і світські раути, сконцентруюся тільки на тренуваннях», - розповіла Кузнєцова Братству Кличків.

Зазначимо, що раніше Кузнєцова планувала дебютувати в боксі, але в підсумку вирішила спробувати себе в ММА. Від боксу її відмовив Можаров.

«Пояснив, що їй краще вибрати ММА, де можна відносно швидко навчитися задушливим прийомам, тоді як на опановування азами боксу буде потрібно набагато більше часу», - сказав він.