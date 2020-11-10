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    Скотч. Спорт

    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової

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    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової

    Нурбекова стала першою в історії представницею азіатського континенту, що увійшла в число призерів престижного європейського турніру Arnold Classic Amateur

    Улпан Нурбекова — професійна бодибілдерка. Вона триразова чемпіонка Казахстану, абсолютна чемпіонка Arnold Classic Amateur 2016, віцечемпіонка Arnold Classic Amateur 2017 і чемпіонка Olympia Amateur 2017.

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    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової
    Обережно: занадто гаряче. Відверті фото бодибілдерки з Казахстану Улпан Нурбекової

    У 2016 році вона стала чемпіонкою престижного в світі змагання Arnold Classic Amateur, засновником якого є легендарний Арнольд Шварцнеггер.

    Причому Нурбекова стала першою в історії представницею азіатського континенту, що увійшла в число призерів престижного європейського турніру в своїй категорії.

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