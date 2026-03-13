Ольга Харлан замилувала українців дитячим фото

Спортсменка поділилася світлиною з особистого архіву

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася у мережі ексклюзивним кадром. Українська спортсменка показала, як вона змінилася та як виглядала у дитинстві. Про це пише «Главком» із посилання на допис фехтувальниці у Threads.

Ольга Харлан відреагувала на один із трендів соцмережі Threads, де користувачі діляться своїми фото з дитинства, або юних років та світлинами того, як вони виглядають зараз.

До цього долучилася й олімпійська чемпіонка та показала, як вона виглядала у дитинстві. На фото Ольга Харлан стоїть у сукні з квіткою у руках та щиро посміхається. А на другому фото вона зображена у дорослому віці та тримає у руках шпагу, позуючи на камеру у фехтувальному екіпіруванні.

Між цими фото користувачі навіть провели аналогію. Адже на першому фото з дитинства Харлан тримає квітку, а в дорослому віці її замінила шпага.

«Я вами любуюсь! Така гарна!

«В дитинстві тримала квіточку, а зараз – шаблю красуня!

«Оля, Ви красуня!»

«Боже, яка краса неймовірна!»

«Пишаюсь що жив в одному місті з Вами».

«Клас! І маленькою схожа на себе».

Нагадаємо, зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан повідомила, що вона та італійський фехтувальник Луїджі Самеле стануть батьками. До слова, Ольга Харлан зворушливо вітала свого нареченого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле з днем народження. 25 липня 2025 року Самеле виповнилося 38 років. Він є дворазовим срібним та дворазовим бронзовим призером Олімпійських ігор. Уперше Ольга Харлан та італієць Луїджі Самеле зустрілися на змаганнях із фехтування. Чоловік ще тоді звернув увагу на спортсменку. Стосунки із Луїджі Самеле розпочалися, коли Харлан розлучалася із своїм першим чоловіком.

Також повідомлялося, Ольга Харлан здивувала підписників у соцмережах несподіваним хобі. Спортсменка поділилася відео в Instagram, де розповіла про своє нове хобі – вирощування помідорів чері. Харлан зізналася, що тепер у її житті з’явився маленький «город» у горщиках. Допомагає їй у цій справі мама, яка телефоном консультує доньку, підказуючи, як правильно доглядати за рослинами.