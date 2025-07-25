Харлан зворушливо привітала нареченого з днем народження

Уперше Ольга Харлан та італієць Луїджі Самеле зустрілися на змаганнях із фехтування

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан зворушливо привітала свого нареченого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле з днем народження. Про це повідомляє «Главком».

«З Днем народження, мій коханий. Дякую, що зробив мене найщасливішою жінкою. Я та, якій пощастило. Я безмежно тебе кохаю», – написала Ольга в Instagram і виклала селфі з Луїджі.

25 липня Самеле виповнилося 38 років. Він є дворазовим срібним та дворазовим бронзовим призером Олімпійських ігор.

Уперше Ольга Харлан та італієць Луїджі Самеле зустрілися на змаганнях із фехтування. Чоловік ще тоді звернув увагу на спортсменку.

Стосунки із Луїджі Самеле розпочалися, коли Харлан розлучалася із своїм першим чоловіком. У цей період вона почала переписуватися з італійцем.

«Я подумала: він хороший хлопець, чому б ні, давай поспілкуємося. Я зробила перший крок вперед. Ми переписувалися в дружній атмосфері. Потім частіше почали спілкуватися», – розповіла спортсменка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Перша зустріч Харлан Самеле перед стосунками сталася на зборах. Спортсменка поїхала за компанію з подругою на змагання, де був італієць. Чоловік вразив її своєю харизмою.

У 2018 році у пари стався справжній виток почуттів, але відстань стала перепоною. Харлан та Самеле бачилася раз на місяць – це тривало рік.

«Одного разу ми поїхали на відпочинок, але відчували: ну щось не клеїться. Я тоді кажу: якщо я зараз не приїду, наприклад, на місяць в Італію, ми не відчуємо один одного як нормальні люди, то розійдемося. Ми дійшли до того, що маємо спробувати. Я приїхала на декілька тижнів до нього в Італію і разом зрозуміли, що хочемо боротися за ці стосунки», – розповіла Харлан.

Нагадаємо, у Федерації фехтування України повідомили, що Ольга Харлан не потрапила у заявку збірної на чемпіонат Європи-2025, бо не брала участі у підготовці команди.