Суперзірка українського спорту повідомила про вагітність

Ольга Харлан: Найкращий розділ ось-ось почнеться

Зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан повідомила, що вона та італійський фехтувальник Луїджі Самеле стануть батьками. Про це інформує «Главком».

Як Харлан повідомила про важливу новину

«Найкращий розділ ось-ось почнеться», – написала Ольга Харлан в Instagram.

Досягнення Ольги Харлан

Після здобуття золотої нагороди у фіналі Олімпіади-2024 у командній шаблі Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту.

Ніколи раніше українська спортсменка не здобувала понад п'ять нагород на Олімпійських Іграх. До цього рекорд належав скандальній плавчині Яні Клочковій, яка зараз мешкає в анексованому Криму. Завдяки бронзі в особистій першості та золоту в командній у Парижі Ольга Харлан стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести.

Також Харлан стала п'ятою спортсменкою в історії незалежної України, якій вдалося виграти 2 олімпійських золота. Раніше, окрім Ольги, це зробили: вже згадана Клочкова, гімнастка Лілія Подкопаєва, боксер Василь Ломаченко та веслувальник Юрій Чебан.

Усі медалі Ольги Харлан на Олімпійських Іграх

Золото: Пекін, 2008 рік (командна шабля), Париж, 2024 рік (командна шабля)

Срібло: Ріо-де-Жанейро, 2016 рік (командна шабля)

Бронза: Лондон, 2012 рік (особиста шабля), Ріо-де-Жанейро, 2016 рік (особиста шабля), Париж, 2024 рік (командна шабля)