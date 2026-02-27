Головна Спорт Скотч. Спорт
«Отямтесь люди!» Дружина Усика стала на захист Бубки, якого хочуть позбавити звання Героя України

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька

Позбавити Сергія Бубку звання Героя України закликав Владислав Гераскевич
Катерина Усик розповіла, як їй допомогав Сергій Бубка 

Дружина українського спортсмена та чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина Усик підтримала члена МОК Сергія Бубку. Катерина Усик закликала українську спільноту отямитися. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку Катерини Усик.

У соцмережі Іnstagram Катерина Усик опублікувала сторис, де розповіла про своє ставлення до Сергія Бубки. За словами Усик, Сергій Бубка – легенда. «Ця людина ще до мого народження вже легендою була! Була,є і буде! В нашій Країні так багато почали розкидатися, таке враження,що вони на кожному кроку валяются!» – написала дружина боксера.

Дружина Олександра Усика також закликала українців прийти до тями
Дружина Олександра Усика також закликала українців прийти до тями
За словами Катерини Усик, Сергій Бубка протягом двох років допомагав пораненим військовим. Дружина Олександра Усика також закликала українців отямитися. «Сергій Назарович Бубка особисто передавав мені речі 2 роки поспіль, щоб хлопцям які лежать в шпиталях, які я ремонтувала, не влада (бо не на часі) не голі повертались додому! В мене все! Отямтесь Люди!» – висловилася Катерина Усик.

Олександр Усик також висловися про Сергія Бубку та перерахував спортивні досягнення Бубки. Чемпіон світу поділився спільною світлиною з Бубкою. «На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною», – написав спортсмен.

Нагадаємо що скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» заявив, що Сергій Бубка має бути позбавленим звання Герой України. Згодом лідер українського скелетону Владислав Гераскевич зареєстрував петицію про запровадження санкцій проти члена МОК Сергія Бубки.



