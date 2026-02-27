«Отямтесь люди!» Дружина Усика стала на захист Бубки, якого хочуть позбавити звання Героя України

Катерина Усик розповіла, як їй допомогав Сергій Бубка

Дружина українського спортсмена та чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина Усик підтримала члена МОК Сергія Бубку. Катерина Усик закликала українську спільноту отямитися. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку Катерини Усик.

У соцмережі Іnstagram Катерина Усик опублікувала сторис, де розповіла про своє ставлення до Сергія Бубки. За словами Усик, Сергій Бубка – легенда. «Ця людина ще до мого народження вже легендою була! Була,є і буде! В нашій Країні так багато почали розкидатися, таке враження,що вони на кожному кроку валяются!» – написала дружина боксера.

Дружина Олександра Усика також закликала українців прийти до тями фото: скриншот Іnstagram/usyk_kate1505

За словами Катерини Усик, Сергій Бубка протягом двох років допомагав пораненим військовим. Дружина Олександра Усика також закликала українців отямитися. «Сергій Назарович Бубка особисто передавав мені речі 2 роки поспіль, щоб хлопцям які лежать в шпиталях, які я ремонтувала, не влада (бо не на часі) не голі повертались додому! В мене все! Отямтесь Люди!» – висловилася Катерина Усик.

Олександр Усик також висловися про Сергія Бубку та перерахував спортивні досягнення Бубки. Чемпіон світу поділився спільною світлиною з Бубкою. «На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною», – написав спортсмен.

Нагадаємо що скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» заявив, що Сергій Бубка має бути позбавленим звання Герой України. Згодом лідер українського скелетону Владислав Гераскевич зареєстрував петицію про запровадження санкцій проти члена МОК Сергія Бубки.