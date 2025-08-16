Головна Спорт Новини
«Червону доріжку стелять воєнному злочинцю!». Харлан прокоментувала зустріч Трампа з Путіним

«Червону доріжку стелять воєнному злочинцю!». Харлан прокоментувала зустріч Трампа з Путіним
Путін та Трамп зустрілися на Алясці
фото: Reuters

Харлан: Світ зʼїхав з глузду

Українська фехтувальниця та дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан прокоментувала зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком».

«Ось ми дивуємося тому, що допускають всіляких пропутінських спортсменів до міжнародних змагань...Тут, б**ха, червону доріжку стелять воєнному злочинцю! Світ зʼїхав з глузду. Остаточно», – написала Харлан в Instagram.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп закликав українського президента Володимира Зеленського домовитися з Росією. Таку заяву він зробив після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

«Укладіть угоду. Треба укласти угоду. Послухайте, Росія – дуже велика держава. А вони – ні. Вони чудові солдати (йдеться про українців – «Главком»)», – сказав Трамп.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Теги: росія США Ольга Харлан путін Дональд Трамп переговори

