Футболісти «Атлетіко» знімуться в промо продовження культового серіалу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Футболісти «Атлетіко» знімуться в промо продовження культового серіалу
«Матрацники» тимчасово стануть «Гострими картузами»
фото: Reuters

Іспанський гранд вирішив доторкнутися до прекрасного та пішов у кінематограф

Мадридський «Атлетіко» приєднається до просування стрічки «Гострі картузи: Безсмертний». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

«Матрацники» знімуться в короткометражці для промоції фільму. До рекламного відео залучать оборонця Гіменеса, хавбека Коке, нападників Грізманна, Лукмана та Сьорлота. Промо з'явиться до прем'єри стрічки від Netflix 26 березня.

Цим участь «Атлетіко» не обмежиться. Іспанський гранд просуватиме фільм у соцмережах, а перед матчем 28-го туру Ла Ліги мадридці вийдуть на поле в супроводі тілоохоронців у стилістиці «Гострих картузів». Змін зазнає і стадіон «Метрополітано», де з'являться локації Бірмінгема 30-х із тогочасним баром, перукарнею і персоналом у картузах.

«Гострі картузи: Безсмертний» стане логічним завершенням історії гангстера Томаса Шелбі. Головний герой багаторічного серіалу «Гострі картузи» отримав повний метр завдяки шаленій популярності. Роль Шелбі виконав ірландець Кілліан Мерфі.

Нагадаємо, мадридський «Реал» надовго втратив нападника Родріго Гоеса. Бразилець порвав «хрести» правого коліна. Він вибув до кінця кампанії, пропустить ЧС-2026 і не повернеться на поле щонайменше півроку.

Тим часом фанати «Реала» знайшли винного в невдачах клубу. Після поразки від столичного «Гетафе» (0:1) вболівальники «вершкових» вимагали відставки президента «Реала». Реакція Флорентіно Переса на вимогу наразі невідома.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ серіал фільм ФК Атлетіко (Мадрид) Антуан Ґрізманн Александр Сьорлот Netflix

