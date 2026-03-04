Головна Спорт Скотч. Спорт
У США бейсбольний матч був зупинений через пелікана (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Звільнитися пелікану допоміг один із уболівальників

Птах заплутався у сітці під час гри між двома університетськими командами

Матч з бейсболу між командами з Університету Лойоли Мерімаунт та Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі (США) був перерваний через пелікана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на USA Today.

Спочатку пелікан заплутався у сітці. Звільнитися йому допоміг один із уболівальників, який сидів у першому ряду.

Потім пелікан опинився на полі, звідки його забрали в безпечне місце, загорнувши в рушник.

Зустріч відновили за кілька хвилин після припинення.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
