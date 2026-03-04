У США бейсбольний матч був зупинений через пелікана (відео)

Птах заплутався у сітці під час гри між двома університетськими командами

Матч з бейсболу між командами з Університету Лойоли Мерімаунт та Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі (США) був перерваний через пелікана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на USA Today.

Спочатку пелікан заплутався у сітці. Звільнитися йому допоміг один із уболівальників, який сидів у першому ряду.

Потім пелікан опинився на полі, звідки його забрали в безпечне місце, загорнувши в рушник.

Зустріч відновили за кілька хвилин після припинення.

