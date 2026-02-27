Головна Спорт Скотч. Спорт
«Моя вічна опора». Владислав Гераскевич показав своє дитяче фото з батьком

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українці підмітили те, як Владсилаву Гераскевичу пощастило мати такого батька, як Михайло Гераскевич
колаж: glavcom.ua

Владислав Гераскевич опублікував фото з особистого архіву з батьком

27 лютого свій день народження святкує голова Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич. Зі святом свого батька привітав скелетоніст Владислав Гераскевич. Спортсмен також показав фото батька в молоді роки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис скелетоніста.

У своєму дописі в Іnstagram Владислав Гераскевич привітав свого батька та тренера з днем народження. «Моя вічна опора й підтримка. З Днем народження, Тату! Дякую тобі за все», – написав спортсмен.

фото: Іnstagram/heraskevychvladyslav

Також Владислав Гераскевич поділився сімейними фото, на одному з них він сидить у батька на плечах. Майбутній спортсмен на фото ще в дитячому віці, а його батько Михайло Гераскевич у свої молоді роки. Владислав Гераскевич опублікував ще низку фото з батьком зі змагань та їхнього життя.

фото: Іnstagram/heraskevychvladyslav
«Моя вічна опора». Владислав Гераскевич показав своє дитяче фото з батьком фото 1
фото: Іnstagram/heraskevychvladyslav

До слова, шанувальники спортсменів зауважили, що Михайло Гераскевич не змінився з того часу, проте його син навчився посміхатися. Також українці залишили під дописом Владислава Гераскевича купу коментарів із привітаннями для його батька.

фото: Іnstagram/heraskevychvladyslav
  • «Тато не міняється! А ви навчилися посміхатися. Вітання вашій родині!»
  • «Щирі вітання татові, многая літа. Неймовірна людина».
  • «Щирі вітання, Ви приклад для всіх татусів».
  • «Неймовірний батько у вас. Многая літа».
  • «Вітаємо, як вам неймовірно пощастило, ви не уявляєте, цінуйте».
  • «З Днем Народження, найкращий тренере Михайле Гераскевичу».

Нагадаємо, «Главком» взяв інтерв'ю у Владислава Гераскевича та поспідкувався зі спортсменом про його моральний стан після стресової Олімпіади та плани на майбутнє. Також під час розмови зі спортсменом обговорили петицію до Кабміну щодо санкцій проти російських спортсменів, яку автор цього інтерв’ю підготував разом з Гераскевичем. 

До слова, нещодавно Владислав Гераскевич поділився особистим та зізнався, чи вільне його серце. Спортсмен розповів про свої стосунки з коханою та те, як вона відреагувала на його рішення виступати у шоломі пам’яті. За словами Владислава Гераскевича, він у стосунках і зустрічається з дівчиною Анною. Пара разом вже досить давно.

