Дружина Іллі Забарного вразила підписників ефектними фото

Дружина захисника ПСЖ та збірної України з футболу Іллі Забарного Ангеліна опублікувала в Instagram нові ефектні фото. Про це інформує «Главком» з посиланням на Instagram Ангеліни Забарної.

Реакція підписників Ангеліни на світлини

Світлини Ангеліни вже зібрали в Instagram понад 2 тис. лайків та десятки коментарів від підписників.

Зокрема, користувачі соцмережі висловлюють свої захоплення красою дівчини:

Ви дуже красива , фото феєричні

Яка красунечка. Чарівні світлини

Красуня мила

wow😍 you’re so amazing

моя найкрасивіша блондинка

Your beauty is like diamonds, rare and sparkling 💎💙💎💙

Ангеліна Забарна: що відомо

Ангеліна та Ілля Забарні одружилися влітку 2023 року.

Дівчина знає відразу кілька мов: англійську, французьку та іспанську. Ангеліна закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка якраз за спеціальністю «Іспанська філологія».

До переїзду в Англію разом з Іллею, де він грав у складі «Борнмута», Ангеліна працювала у сфері SMM. Також вона на першому курсі університету була репетитором з англійської мови.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)