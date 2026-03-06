Дружина Іллі Забарного вразила підписників ефектними фото
Світлини Ангеліни зібрали в Instagram понад 2 тис. лайків та десятки коментарів від підписників
Дружина захисника ПСЖ та збірної України з футболу Іллі Забарного Ангеліна опублікувала в Instagram нові ефектні фото. Про це інформує «Главком» з посиланням на Instagram Ангеліни Забарної.
Реакція підписників Ангеліни на світлини
Світлини Ангеліни вже зібрали в Instagram понад 2 тис. лайків та десятки коментарів від підписників.
Зокрема, користувачі соцмережі висловлюють свої захоплення красою дівчини:
- Ви дуже красива , фото феєричні
- Яка красунечка. Чарівні світлини
- Красуня мила
- wow😍 you’re so amazing
- моя найкрасивіша блондинка
- Your beauty is like diamonds, rare and sparkling 💎💙💎💙
Ангеліна Забарна: що відомо
Ангеліна та Ілля Забарні одружилися влітку 2023 року.
Дівчина знає відразу кілька мов: англійську, французьку та іспанську. Ангеліна закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка якраз за спеціальністю «Іспанська філологія».
До переїзду в Англію разом з Іллею, де він грав у складі «Борнмута», Ангеліна працювала у сфері SMM. Також вона на першому курсі університету була репетитором з англійської мови.
Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.
У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.
Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.
Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.
У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Україна – Ісландія 2:0 (0:0)
- Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
