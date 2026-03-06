Головна Спорт Скотч. Спорт
Дружина Іллі Забарного вразила підписників ефектними фото

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Дружина Іллі Забарного вразила підписників ефектними фото
Ангеліна та Ілля Забарні одружилися влітку 2023 року.

Світлини Ангеліни зібрали в Instagram понад 2 тис. лайків та десятки коментарів від підписників

Дружина захисника ПСЖ та збірної України з футболу Іллі Забарного Ангеліна опублікувала в Instagram нові ефектні фото. Про це інформує «Главком» з посиланням на Instagram Ангеліни Забарної.

Реакція підписників Ангеліни на світлини

Світлини Ангеліни вже зібрали в Instagram понад 2 тис. лайків та десятки коментарів від підписників.

Зокрема, користувачі соцмережі висловлюють свої захоплення красою дівчини:

  • Ви дуже красива , фото феєричні 
  • Яка красунечка. Чарівні світлини
  • Красуня мила
  • wow😍 you’re so amazing
  • моя найкрасивіша блондинка
  • Your beauty is like diamonds, rare and sparkling 💎💙💎💙

Ангеліна Забарна: що відомо

Ангеліна та Ілля Забарні одружилися влітку 2023 року.

Дівчина знає відразу кілька мов: англійську, французьку та іспанську. Ангеліна закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка якраз за спеціальністю «Іспанська філологія».

До переїзду в Англію разом з Іллею, де він грав у складі «Борнмута»,  Ангеліна працювала у сфері SMM. Також вона на першому курсі університету була репетитором з англійської мови.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
