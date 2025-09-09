Головна Спорт Скотч. Спорт
Що робить Харлан, окрім спорту: олімпійська чемпіонка здивувала новим хобі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Що робить Харлан, окрім спорту: олімпійська чемпіонка здивувала новим хобі
Ольга Харлан захопилась городництвом
фото: instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан показала, як вирощує помідори

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан здивувала підписників у соцмережах несподіваним хобі. Про це пише «Главком».

Спортсменка поділилася відео в Instagram, де розповіла про своє нове хобі – вирощування помідорів чері. Харлан зізналася, що тепер у її житті з’явився маленький «город» у горщиках. «31 серпня я вирішила, що хочу вирощувати помідори чері. Я купила два горщики. Це мабуть вже вік, але це цікаво», – сказала спортсменка у сторіз.

Що робить Харлан, окрім спорту: олімпійська чемпіонка здивувала новим хобі фото 1

Допомагає їй у цій справі мама, яка телефоном консультує доньку, підказуючи, як правильно доглядати за рослинами.

Фехтувальниця вже показала перші ростки та пообіцяла, що обов’язково продемонструє підписникам свої врожаї, коли ті дозріють.

Нагадаємо, з осені 2024 року Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який не так давно зробив пропозицію руки та серця. А нещодавно спортсменка зворушливо привітала свого нареченого з днем народження.

Раніше українська фехтувальниця та дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан прокоментувала зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Теги: Ольга Харлан Фехтування

