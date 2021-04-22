Пишногруда білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Екстремальні фото гольфістки Люсі Робсон

Instagram цієї красуні налічує понад 950 тисяч підписників

Люсі Робсон – 26-річна англійська гольфістка. Народилася дівчина в Лондоні, але з 2005 року проживає в США, де і почала освоювати гольф.

Зараз Люсі спеціалізується на різних трюках, які активно знімає і публікує в соціальних мережах.

Так, Instagram красуні вже налічує понад 950 тисяч уболівальників. Хоча, в ньому явно є, на що ще подивитися, крім трюків.