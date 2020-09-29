Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
З такою зовнішністю для цієї красуні спортивні титули не є такими вже й важливими
19-річна британська тенісистка Еден Софі зачаровує соцмережі своєю вродою.
Дівчина поки що не досягла особливих вершин у тенісі. Зокрема, на професійному рівні Олівія провела 14 поєдинків, в яких здобула лише 3 перемоги. Однак, ця юна красуня вже має чимало шанувальників: на її Instagram вже підписані більше 20 тисяч осіб.
Дівчина поки що не досягла особливих вершин у тенісі. Зокрема, на професійному рівні Олівія провела 14 поєдинків, в яких здобула лише 3 перемоги.
Однак, ця юна красуня вже має чимало шанувальників: на її Instagram вже підписані більше 20 тисяч осіб.