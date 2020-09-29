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    Скотч. Спорт

    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт

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    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт

    З такою зовнішністю для цієї красуні спортивні титули не є такими вже й важливими

    19-річна британська тенісистка Еден Софі зачаровує соцмережі своєю вродою.

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    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт
    Пишногруда блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото тенісистки Олівії Елліотт

    Дівчина поки що не досягла особливих вершин у тенісі. Зокрема, на професійному рівні Олівія провела 14 поєдинків, в яких здобула лише 3 перемоги.

    Однак, ця юна красуня вже має чимало шанувальників: на її Instagram вже підписані більше 20 тисяч осіб.

    теніс
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