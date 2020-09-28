Еліна Світоліна перемогла росіянку на старті Roland Garros



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Напередодні Rolan Garros Еліна світоліна виграла турнір у Страсбурі Світлина - Instagram Еліни Світоліної

Для перемоги українці знадобилося трохи більше години

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - $19 694 806), матчі основної сітки якого розпочалися у неділю, 27 вересня.

В 1/64 фіналу Roland Garros наша провідна тенісистка перемогла росіянку Варвару Грачову (WTA №89) – 7:6(2), 6:4.

Матч тривав годину і 37 хвилин. Основна боротьба розвернулася в першому сеті, в якому Світоліна спершу повела 4:0, потім дозволила себе наздогнати і довела справу до тай-брейку. Його, правда, Еліна провела бездоганно. А в другому сеті Грачова спершу вела 4:2. Проте Еліна виграла чотири гейми поспіль і довела матч до перемоги.

У другому колі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Рената Сарасуа (Мексика, WTA №178) – Ельза Жакемо (Франція, WTA №522).

До Світоліної на Roland Garros-2020 Україна зазнала уже двох втрат. У стартовий день турніру, 27 вересня, друга ракетка нашої держави і 28-й номер світового рейтингу Даяна Ястремська сенсаційно поступилася австралійці Дарії Гавриловій, а сьогодні Катерина Завацька програла восьмій тенісистці світу Кікі Бертенс із Нідерландів.

Ще дві наших представниці, переможниця кваліфікації Марта Костюк і Катерина Козлова свої стартові поєдинки основної сітки Roland Garros проведуть завтра, 29 вересня.

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