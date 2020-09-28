  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Еліна Світоліна перемогла росіянку на старті Roland Garros

    • Розсилка
    Напередодні Rolan Garros Еліна світоліна виграла турнір у Страсбурі - Еліна Світоліна перемогла росіянку на старті Roland Garros
    Напередодні Rolan Garros Еліна світоліна виграла турнір у Страсбурі
    Світлина - Instagram Еліни Світоліної

    Для перемоги українці знадобилося трохи більше години

    П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - $19 694 806), матчі основної сітки якого розпочалися у неділю, 27 вересня.

    В 1/64 фіналу Roland Garros наша провідна тенісистка перемогла росіянку Варвару Грачову (WTA №89) – 7:6(2), 6:4.

    Матч тривав годину і 37 хвилин. Основна боротьба розвернулася в першому сеті, в якому Світоліна спершу повела 4:0, потім дозволила себе наздогнати і довела справу до тай-брейку. Його, правда, Еліна провела бездоганно. А в другому сеті Грачова спершу вела 4:2. Проте Еліна виграла чотири гейми поспіль і довела матч до перемоги. 

    У другому колі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Рената Сарасуа (Мексика, WTA №178) – Ельза Жакемо (Франція, WTA №522).

    До Світоліної на Roland Garros-2020 Україна зазнала уже двох втрат. У стартовий день турніру, 27 вересня, друга ракетка нашої держави і 28-й номер світового рейтингу Даяна Ястремська сенсаційно поступилася австралійці Дарії Гавриловій, а сьогодні Катерина Завацька програла восьмій тенісистці світу Кікі Бертенс із Нідерландів.

    Ще дві наших представниці, переможниця кваліфікації Марта Костюк і Катерина Козлова свої стартові поєдинки основної сітки Roland Garros проведуть завтра, 29 вересня. 

     Читайте також: Світоліна здобула другий титул WTA в сезоні
    теніс Еліна Світоліна Варвара Грачова Roland Garros
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies