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    Українська дебютантка Roland Garros дві години билася з представницею топ-10 світового рейтингу

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    Катерина Завацька створила проблеми Кікі Бертенс - Українська дебютантка Roland Garros дві години билася з представницею топ-10 світового рейтингу
    Катерина Завацька створила проблеми Кікі Бертенс
    Світлина - Великий теніс України

    Катерина Завацька програла Кікі Бертенс у трьох сетах

    112-та ракетка світу, 20 річна українка Катерина Завацька провела свій перший у кар’єрі матч у рамках основної сітки Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - $19 694 806).

    В 1/64 фіналу Roland Garros Катерина зустрічалася з восьмою тенісисткою планети, Кікі Бертенс із Нідерландів. І шокувала суперницю сильним першим сетом, у якому перемогла 6:2. Рівною була боротьба й на старті другої партії, але врешті Бертенс змогла схилити шальки терезів на свою користь – 2:6, 0:6.

    Матч тривав дві години і сім хвилин.

    Зауважимо, що раніше Завацька грала на турнірах Grand Slam лише раз – поступилася у першому колі цьогорічного US Open Єлєні Рибакіній з Казахстану.

    На Roland Garros-2020 Україна зазнала уже двох втрат. У стартовий день турніру, 27 вересня, друга ракетка нашої держави і 28-й номер світового рейтингу Даяна Ястремська сенсаційно поступилася австралійці Дарії Гавриловій.

    Найкраща з українок Еліна Світоліна стартує на паризьких кортах сьогодні, матчем з росіянкою Варварою Грачовою. Переможниця кваліфікації Марта Костюк і Катерина Козлова свої стартові поєдинки основної сітки Roland Garros проведуть завтра, 29 вересня. 

     Читайте також: Світоліна здобула другий титул WTA в сезоні
    теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Кікі Бертенс Дарія Гаврилова Катерина Завацька Roland Garros
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