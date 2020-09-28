Українська дебютантка Roland Garros дві години билася з представницею топ-10 світового рейтингу



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Катерина Завацька створила проблеми Кікі Бертенс Світлина - Великий теніс України

Катерина Завацька програла Кікі Бертенс у трьох сетах

112-та ракетка світу, 20 річна українка Катерина Завацька провела свій перший у кар’єрі матч у рамках основної сітки Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - $19 694 806).

В 1/64 фіналу Roland Garros Катерина зустрічалася з восьмою тенісисткою планети, Кікі Бертенс із Нідерландів. І шокувала суперницю сильним першим сетом, у якому перемогла 6:2. Рівною була боротьба й на старті другої партії, але врешті Бертенс змогла схилити шальки терезів на свою користь – 2:6, 0:6.

Матч тривав дві години і сім хвилин.

Зауважимо, що раніше Завацька грала на турнірах Grand Slam лише раз – поступилася у першому колі цьогорічного US Open Єлєні Рибакіній з Казахстану.

На Roland Garros-2020 Україна зазнала уже двох втрат. У стартовий день турніру, 27 вересня, друга ракетка нашої держави і 28-й номер світового рейтингу Даяна Ястремська сенсаційно поступилася австралійці Дарії Гавриловій.

Найкраща з українок Еліна Світоліна стартує на паризьких кортах сьогодні, матчем з росіянкою Варварою Грачовою. Переможниця кваліфікації Марта Костюк і Катерина Козлова свої стартові поєдинки основної сітки Roland Garros проведуть завтра, 29 вересня.

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