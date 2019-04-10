Пишногруда Софі. Ефектні фото дівчини воротаря «Арсенала» Бернда Лено
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Ця красуня користується популярністю в соцмережах: дівчина має більше 50 тисяч підписників в Instagram
Софі Крістін - дівчина 27-річного воротаря лондонського «Арсенала» Бернда Лено.
Софі на п'ять років молодша за свого хлопця, з яким зустрічається близько трьох років, вона уродженка німецького Дюссельдорфа, має чеські корені і обожнює подорожувати.
Варто зазначити, що Софі також користується популярністю в соціальних мережах. Зокрема, дівчина має більше 50 тисяч підписників в Instagram