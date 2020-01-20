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    Скотч. Спорт

    По-справжньому гаряче. Білоруська волейбольна команда роздягнулася до нижньої білизни

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    По-справжньому гаряче. Білоруська волейбольна команда роздягнулася до нижньої білизни

    Календар випущений обмеженим тиражем в тисячу примірників, частина з яких ще в грудні була розібрана за попереднім замовленням

    Білоруський волейбольний клуб «Мінчанка» вирішив продовжити традицію і знову порадувати уболівальників випуском по-справжньому «гарячого» календаря - в зйомках для нього взяли участь волейболістки клубу в нижній білизні.

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    По-справжньому гаряче. Білоруська волейбольна команда роздягнулася до нижньої білизни
    По-справжньому гаряче. Білоруська волейбольна команда роздягнулася до нижньої білизни
    По-справжньому гаряче. Білоруська волейбольна команда роздягнулася до нижньої білизни
    По-справжньому гаряче. Білоруська волейбольна команда роздягнулася до нижньої білизни
    По-справжньому гаряче. Білоруська волейбольна команда роздягнулася до нижньої білизни
    По-справжньому гаряче. Білоруська волейбольна команда роздягнулася до нижньої білизни
    По-справжньому гаряче. Білоруська волейбольна команда роздягнулася до нижньої білизни
    По-справжньому гаряче. Білоруська волейбольна команда роздягнулася до нижньої білизни
    По-справжньому гаряче. Білоруська волейбольна команда роздягнулася до нижньої білизни
    По-справжньому гаряче. Білоруська волейбольна команда роздягнулася до нижньої білизни
    По-справжньому гаряче. Білоруська волейбольна команда роздягнулася до нижньої білизни
    По-справжньому гаряче. Білоруська волейбольна команда роздягнулася до нижньої білизни

    Як пише видання Onliner.by, основна ідея фотосету наступна: образ повинен одночасно підкреслити характер кожної волейболістки і в той же час порадувати шанувальників команди, які рідко мають можливість бачити спортсменок не в ігровій формі.

    волейбол
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