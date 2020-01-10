Тренерський штаб збірної України з волейболу може підсилити бразильський спеціаліст



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Україна стане другою державою з Європи, яка отримає допомогу з натавником, за програмою FIVB

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник, підбив підсумки року 2019-го року, який став тріумфальним для національних збірних – і жіноча і чоловіча команди спромоглася здобути путівки до фінального раунду чемпіонату Європи. І хоча очікувати трофеї було ще зарано, цей успіх дав федерації розуміння того – куди рухатися далі. Зокрема Мельник заявив, що «прийшов час для суттєвих новацій». У 2020 році відбудуться зміни як у тренерському штабі, так і складі команд команді. Зокрема чекають, що команду наставників жіночої збірної підсилить іноземний фахівець:

- У Міжнародній федерації волейболу (FIVB) існує спеціальна програма підтримки окремих країн, коли вона за власний рахунок забезпечує їм допомогу з боку кваліфікованих іноземних тренерів-консультантів. Так от ми зробили відповідний запит стосовно такого спеціаліста для нашого жіночого волейболу, і фактично вже отримали позитивну відповідь. Тобто, протягом цілого року цей самий фахівець надаватиме постійну допомогу, насамперед, національній збірній, а паралельно із тим усім іншим віковим командам країни та окремим клубам, - розповів президент ФВУ Михайло Мельник, - Президент ЄКВ Александар Борічіч пообіцяв допомогти вирішити це питання позитивно, тож фактично залишилося домовитися стосовно конкретної кандидатури. Нам було б найкраще залучити такого спеціаліста з Італії, проте, ймовірно, це буде бразилець.

Та хоч як там було, а приїзд закордонного кваліфікованого тренера-консультанта, на моє переконання, має дати позитивний поштовх і в прогресі жіночої збірної зокрема, і всього жіночого волейболу країни загалом. Тож нам залишилося вирішити певні технічні моменти і, ймовірно, незабаром Україна стане другою державою з Європи, яка отримає допомогу вищезгаданої програми FIVB. Першою стала Естонія, - каже Михайло Мельник.