Збірні України з волейболу дізналися суперників на Євро 2020



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Найближчий резерв укрїнського волейболу чекає нелегке випробування

Хлопці U-20 і дівчата U-19 зіграють у 2-му кваліфікаційному раунді континентальної першості

Навесні найближчий резерв чоловічої та жіночої національних збірних України з гандболу чекають матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи. Юнаки катеноріх U-20 і дівчата U-19 спробують пробитися далі у 2-му кваліфікаційному раунді.Завдання не з простих - напряму путівки до фінального раунду ЧЄ-2020 здобудуть лише переможці кожної з груп, а збірні, які посядуть у своїх квартетах другі місці та найкраща серед тих, хто фінішує третіми, будуть змушені додатково помірятися силами у турнірі 3-го етапу кваліфікації.

Юнацька збірна України U-20 (юнаки) потрапила в групу В, де її конкурентами стануть Італія, Болгарія та один із переможців 1-го раунду (Косово, Естонія або Швейцарія). Матчі відбудуться в Італії 23-36 квітня.

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-Зрозуміло, що ми потрапили до дуже складної групи. Тим більше, якщо переможцем 1-го раунду кваліфікації стане Естонія, з якою також неможливо не рахуватися. Зрозуміло і те, що в домашніх стінах досить міцна збірна Італії є головним фаворитом. Але ми обов’язково намагатимемося дати їй гідний бій. Ну й, принаймні, боротимемося за друге місце в групі. Я вірю у своїх хлопців! – оцінив жеребкування головний тренер збірної України U-20 Володимир Романцов.

Жіноча збірна U-19 змагатиметься за вихід далі у групі D, де їй протистоятимуть Словаччина, Білорусь та Чехія. Матчі пройдуть 23-26 квітня у Словаччині.

Група у нас досить рівна. Команду Білорусі ми знаємо добре – зустрічалися з нею раніше та перемагали. Про Словаччину та Чехію продовжуємо збирати інформацію. Але навіть з того, що відомо нині, можна зробити висновок – наша збірна має шанси боротися за перше місце. Розуміємо, що це завдання складне, проте однозначно ставимо його перед собою. Команда в нас хороша, дівчата прогресують, так що поборемося! –коментує жереб головний тренер збірної України U-19 Юлія Якушева.