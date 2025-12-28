Головна Спорт Скотч. Спорт
«Впав як мішок з картоплею». Лукашенко перетворився на посміховисько під час гри у хокей

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Диктатор Лукашенко так упав на лід під час гри у хокей, що трибуни завмерли

Пресслужба Лукашенка не повідомляла про інцидент

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час гри у хокей впав на лід. Його невдалі дії відразу стали причиною для глузувань у соцмережах, повідомляє «Главком» з посиланням на nashaniva.com.

Епізод, схоже, стався вчора, 27 грудня, на матчі хокейної команди Лукашенка з командою Брестської області.

Хокеїст під номером 68, під яким грає колишній гравець збірної з Білорусі Ярослав Чуприс, випадково спиною збив Лукашенка, який стояв на льоду у центрі майданчика.

Лукашенко впав, трибуни завмерли. Але його підняли, і він став на ковзани.

У соцмережах жартують, що диктатор «впав як мішок з картоплею»

Пресслужба Лукашенка не повідомляла про інцидент. Вони написали лише про важливу роль Миколи Лукашенка у грі.

«Ось це матч! Команда Першого та команда першого регіону зіграли з рахунком 5:5. Боротьба тривала до останніх секунд. П'яту шайбу у ворота суперника Микола Лукашенко закинув за три десяті секунди до кінця третього періоду!» – бадьоро повідомила прес-служба Лукашенка.

Чи дограв Чуприс до кінця матчу, невідомо, трансляції гри не було.

Ярослав Чуприс пройшов шлях від нападника до тренера. Вихованець школи «Юність» за свою кар'єру встиг пограти на п'яти чемпіонатах світу та провести майже сотню матчів у головній команді країни. Чуприс тричі ставав чемпіоном Білорусі.

Після завершення ігрової кар'єри у 2017 році зайнявся тренерською діяльністю.

Наразі він очолює юнацьку збірну Білорусі з хокею (U-17).

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

