Українець претендує на звання найкращого молодого спортсмена Європи у зимових видах спорту

Український скелетоніст Ярослав Лавренюк увійшов до п'ятірки номінантів на зимову премію Пьотра Нуровські як найкращого молодого спортсмена Європи. Про це інформує «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Щорічна зимова премія Пьотра Нуровські проводиться вже вдесяте в історії. У номінацію потрапляють найталановитіші молоді спортсмени Європи віком від 14 до 18 років, які досягли успіхів у своєму виді спорту та втілювали олімпійські цінності як на змаганнях, так і поза ними.

До фінальної п'ятірки претендентів на звання найкращого молодого спортсмена Європи у 2025 році зокрема потрапив 17-річний український скелетоніст Ярослав Лавренюк.

У сезоні 2024/25 Лавренюк став першим українським чемпіоном світу U20 й виграв «бронзу» юніорського Євро. Також він встановив особистий рекорд на етапі Кубка світу – став 22-м у Яньцині.

Лавренюк є єдиним представником скелетону у п'ятірці номінантів: ще двоє спортсменів представляють сноубординг й по одному ковзанярський спорт й фристайл.

Номінанти на зимову премію Пьотра Нуровські

Унай Лопес Соуза (Іспанія) – сноубординг Фінн Соннекальб (Німеччина) – ковзанярський спорт Флора Табанеллі (Італія) – фристайл Малена Замфірова (Болгарія) – сноубординг Ярослав Лавренюк (Україна) — скелетон

Переможець зимової премії Пьотра Нуровські як найкращого молодого спортсмена Європи визначиться за підсумком голосування Національних олімпійських комітетів країн Європи. Ім'я володаря нагороди назвуть у п'ятницю, 3 жовтня, на 45-му семінарі EOК на Мальті.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.