Пішов з життя легендарний гравець та тренер НБА

Рекордсмен Національної баскетбольної асоціації (НБА) за кількістю проведених матчів у статусі головного тренера американець Ленні Вілкенс помер у віці 88 років. Про це повідомила пресслужба НБА, інформує «Главком».

У 1960 році Вілкенс був обраний на драфті НБА під загальним шостим номером клубом «Сент-Луїс».

Загалом у регулярних чемпіонатах НБА Вілкенс набрав 17772 очки і входить до топ-100 за цим показником. Він є дев'ятиразовим учасником Матчів зірок НБА, у 1971 році був визнаний найкращим гравцем Заходу. У сезоні-1969/70 став найкращим асистентом регулярного чемпіонату. Увійшов до ювілейних команд НБА, присвячених 50-річчю та 75-річчю організації.

Професійну кар'єру баскетболіста Вілкенс завершив у 1975 році.

Протягом кількох років він був тренером. Як тренер працював в «Атланті», «Портленді», «Клівленді», «Торонто» та «Нью-Йорку».

У 1979 році під його керівництвом «Сіетл» вперше став чемпіоном НБА. У 1994 році його визнали найкращим тренером сезону в НБА. Загалом головним тренером Вілкенс провів 2487 матчів, що є рекордом ліги.

У 1992 році Вілкенс був асистентом головного тренера збірної США, яка виграла Олімпійські ігри. На олімпійському турнірі 1996 року, коли американці знову здобули золоті медалі, він був головним тренером національної команди.

Вілкенс був включений до Зали слави баскетболу і як гравець, і як тренер. Лише п'ятьом людям підкорилося це досягнення.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.