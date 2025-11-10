Головна Спорт Новини
Донька українського військового вдруге у кар'єрі виграла турнір WTA 125

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Завдяки тріумфу в Аргентині українка піднялася на 23 позиції у світовому рейтингу

Батько та тренер Олександри Денис Олійников у серпні минулого року повернувся в Україну й став на захист Батьківщини

Українська тенісистка Олександра Олійникова здобула перемогу у фіналі турніру WTA 125 в аргентинському Тукумані, виборовши другий титул у кар’єрі на цьому рівні. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі суперницею Олександри стала єгиптянка Маяр Шеріф.

Початок матчу склався невдало для українки – вона програвала 0:4, однак зуміла скоротити відставання. Попри це, перший сет завершився на користь Шеріф – 6:3.

У другій партії Олійникова повністю перехопила ініціативу та віддала суперниці лише два гейми – 6:2.

У вирішальному сеті українка зробила два брейки – у четвертому та шостому геймах – та здобула перемогу.

Матч тривав 2 години 24 хвилини.

Завдяки цьому тріумфу українка піднялася на 23 позиції у світовому рейтингу, досягнувши 109-го місця – найвищого у своїй кар’єрі.

Варто зазначити, що батько та тренер Олександри Денис Олійников у серпні минулого року повернувся в Україну й став на захист Батьківщини від російської агресії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

