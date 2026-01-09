Головна Спорт Скотч. Спорт
Нацрада з питань телебачення визнала Instagram-сторінку Мілевського як медіа

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Нацрада з питань телебачення визнала Instagram-сторінку Мілевського як медіа
Відтепер сторінка у соцмережі колишнього форварда має офіційний статус медіа
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Статус онлайн-медіа дозволяє власнику сторінки офіційно здійснювати журналістську діяльність

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення задовольнила заяву колишнього форварда збірної України з футболу та київського «Динамо» Артема Мілевського про реєстрацію суб’єкта у сфері онлайн-медіа. Тепер персональна сторінка Мілевського в Instagram має офіційний статус медіа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт відомства.

Статус онлайн-медіа дозволяє власнику сторінки офіційно здійснювати журналістську діяльність, отримувати акредитації на державні та спортивні заходи, а також користуватися правовим захистом, передбаченим для представників ЗМІ. Проте цей статус накладає й відповідальність, зокрема зобовʼязуючи його дотримуватися норм етики та вимог закону про поширення інформації.

Нагадаємо, колишній форвард «Динамо» та збірної України Артем Мілевський розповів, чому не хоче спробувати себе у ролі тренера. Раніше правоохоронці провели обшуки в будинку Артема Мілевського.

До слова, Артем Мілевський розповів, що не зміг би так само дотримуватися спортивного режиму, як це робить португальський нападник Кріштіану Роналду.

