Нацрада з питань телебачення визнала Instagram-сторінку Мілевського як медіа
Статус онлайн-медіа дозволяє власнику сторінки офіційно здійснювати журналістську діяльність
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення задовольнила заяву колишнього форварда збірної України з футболу та київського «Динамо» Артема Мілевського про реєстрацію суб’єкта у сфері онлайн-медіа. Тепер персональна сторінка Мілевського в Instagram має офіційний статус медіа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт відомства.
Статус онлайн-медіа дозволяє власнику сторінки офіційно здійснювати журналістську діяльність, отримувати акредитації на державні та спортивні заходи, а також користуватися правовим захистом, передбаченим для представників ЗМІ. Проте цей статус накладає й відповідальність, зокрема зобовʼязуючи його дотримуватися норм етики та вимог закону про поширення інформації.
Нагадаємо, колишній форвард «Динамо» та збірної України Артем Мілевський розповів, чому не хоче спробувати себе у ролі тренера. Раніше правоохоронці провели обшуки в будинку Артема Мілевського.
До слова, Артем Мілевський розповів, що не зміг би так само дотримуватися спортивного режиму, як це робить португальський нападник Кріштіану Роналду.
