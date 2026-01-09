Нацрада з питань телебачення визнала Instagram-сторінку Мілевського як медіа

Статус онлайн-медіа дозволяє власнику сторінки офіційно здійснювати журналістську діяльність

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення задовольнила заяву колишнього форварда збірної України з футболу та київського «Динамо» Артема Мілевського про реєстрацію суб’єкта у сфері онлайн-медіа. Тепер персональна сторінка Мілевського в Instagram має офіційний статус медіа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт відомства.

Статус онлайн-медіа дозволяє власнику сторінки офіційно здійснювати журналістську діяльність, отримувати акредитації на державні та спортивні заходи, а також користуватися правовим захистом, передбаченим для представників ЗМІ. Проте цей статус накладає й відповідальність, зокрема зобовʼязуючи його дотримуватися норм етики та вимог закону про поширення інформації.

