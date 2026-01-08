Головна Спорт Скотч. Спорт
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл втратила опіку над донькою: деталі скандалу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Донька Оксани Баюл залишиться жити з батьком
фото: Оксана Баюл

Колишнє подружжя погодилося розділити інвестиційний рахунок на суму $108 тисяч

Колишній чоловік знаменитої української фігуристки Оксани Баюл Карло Фаріна отримав одноосібну опіку над їхньою 11-річною донькою Софією в рамках запеклого шлюборозлучного процесу. Про це повідомляє Us Weekly. 

48- річна Баюл  і Фаріна, які були одружені 13 років, повідомили суд про досягнення угоди щодо опіки, фінансів та розподілу майна.

Суд визначив, що основну опіку над донькою Софією отримає Фаріна та дозволив йому переїхати з дитиною з Луїзіани до Лас-Вегаса. Баюл погодилася пройти курси з управління гнівом і регулярно здавати тести на алкоголь і наркотики.

Суд також зобов’язав Фаріну виставити на продаж будинок у Луїзіані та дозволив Баюл тимчасово жити в іншому спільному будинку; після продажу вона отримає 550 тисяч доларів, решту суми сторони розділять порівну.

Баюл і Фаріна домовилися, що вона не виплачуватиме аліменти на дитину, а також що жодна зі сторін не отримуватиме подружнє утримання.

Угода залишила за Баюл усі доходи від SAG-AFTRA, роялті від книг, виданих під час шлюбу, а також її велику колекцію дизайнерських сумок, одягу, взуття та аксесуарів.

фото: Denise Truscello/WireImage

Колишнє подружжя домовилося розділити інвестиційний рахунок на $108 тисяч.

Крім того, Фаріна заявив, що пробачить $194 тисячі позик, які його бізнес раніше надав Баюл. Також за умовами угоди він виплатить їй одноразову суму в $100 тисяч, ще $150 тисяч будуть перераховані протягом п'яти років, а також передасть автомобіль Mercedes 2020 року після того, як Баюл «переїде в Неваду».

Сторони також зобов'язалися не говорити погано одна про одну в присутності дитини.

Фаріна подав на розлучення в Луїзіані 26 червня, повідомивши, що шлюб укладено 7 липня 2012 року і що подружжя мешкало в різних будинках.

Також він заявив, що вони з Баюл фактично розійшлися 22 листопада 2022 року. Він зажадав надати йому одноосібну опіку над донькою Софією, яка народилася в червні 2015 року, а для Баюл наполягав на візитах під наглядом, посилаючись на «історію крайнього фізичного, емоційного, психічного і словесного насильства» з її боку.

У документах Фаріна зазначив, що камери в будинку фіксували ймовірні випадки насильства.

Він також звинуватив Баюл у зловживанні алкоголем «до стану сильного сп'яніння», назвав її «маніпулятивною, токсичною і контролюючою», а також «патологічною брехухою». За його словами, їхня донька боялася матері.

фото: Оксана Баюл

Фаріна стверджував, що Баюл часто дозволяла собі расистські висловлювання в присутності дитини, змушувала доньку називати хатню робітницю расистськими прізвиськами, регулярно сварила дитину, «промивала мізки» доньці, переконуючи її, що ходити до школи не потрібно.

Фаріна заявив, що з народження Софії був її основним опікуном, і просив аліменти від Баюл та дозвіл переїхати з дочкою до Лас-Вегаса. 1 серпня Баюл відповіла на позов, відкинувши звинувачення і уточнивши, що розлучилася 12 червня 2025 року, а не у 2022-му.

Баюл оскаржила одноосібну опіку Фаріни і попросила суд призначити спільну опіку над донькою, звинувативши колишнього чоловіка в «психологічному насильстві» 

Вона стверджувала, що на відео видно, як Фаріна «кричить на неї, принижує і пригнічує» при дитині «за кожної можливості». Спортсменка заявила, що у її колишнього чоловіка «нездорові» стосунки з дочкою. «Він навмисно ізолює її від інших дітей її віку», стверджувала Баюл. «Фаріна контролює кожну хвилину і кожен аспект життя неповнолітньої дитини». Вона попросила суд призначити психологічну експертизу.

За даними джерел, Баюл також різко заперечувала проти переїзду доньки в Лас-Вегас і її зарахування до приватної школи. За її словами, Фаріна вивіз все майно з їхнього сімейного будинку і перевіз його в новий кондомініум у Лас-Вегасі вартістю $1,2 мільйона.

Баюл заявила, що під час шлюбу Фаріна повністю контролював сімейні фінанси, а вона не мала доступу до рахунків і документів.

«Такий рівень фінансового контролю викликає тривогу, є ірраціональним і очевидно має аб'юзивний характер», йдеться в її заяві. Баюл зажадала зобов'язати Фаріну виплачувати їй щомісячне утримання.

За кілька тижнів після суду сторони досягли повного врегулювання справи. 

фото: Оксана Баюл

Оксана Баюл виграла золоту медаль на Олімпійських іграх 1994 року за Україну, після чого переїхала до США та брала участь у льодових шоу й реаліті-проектах.

Нагадаємо, у лютому перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл, яка проживає у США, поспівчувала росіянам, які загинули у авіакатастрофі у Вашингтоні, а також їхнім рідним. Загибель росіян Баюл назвала «величезною втратою для фігурного катання», чим натрапила на хейт в мережі.

Читайте також:

