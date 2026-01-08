Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл втратила опіку над донькою: деталі скандалу
Колишнє подружжя погодилося розділити інвестиційний рахунок на суму $108 тисяч
Колишній чоловік знаменитої української фігуристки Оксани Баюл Карло Фаріна отримав одноосібну опіку над їхньою 11-річною донькою Софією в рамках запеклого шлюборозлучного процесу. Про це повідомляє Us Weekly.
48- річна Баюл і Фаріна, які були одружені 13 років, повідомили суд про досягнення угоди щодо опіки, фінансів та розподілу майна.
Суд визначив, що основну опіку над донькою Софією отримає Фаріна та дозволив йому переїхати з дитиною з Луїзіани до Лас-Вегаса. Баюл погодилася пройти курси з управління гнівом і регулярно здавати тести на алкоголь і наркотики.
Суд також зобов’язав Фаріну виставити на продаж будинок у Луїзіані та дозволив Баюл тимчасово жити в іншому спільному будинку; після продажу вона отримає 550 тисяч доларів, решту суми сторони розділять порівну.
Баюл і Фаріна домовилися, що вона не виплачуватиме аліменти на дитину, а також що жодна зі сторін не отримуватиме подружнє утримання.
Угода залишила за Баюл усі доходи від SAG-AFTRA, роялті від книг, виданих під час шлюбу, а також її велику колекцію дизайнерських сумок, одягу, взуття та аксесуарів.
Колишнє подружжя домовилося розділити інвестиційний рахунок на $108 тисяч.
Крім того, Фаріна заявив, що пробачить $194 тисячі позик, які його бізнес раніше надав Баюл. Також за умовами угоди він виплатить їй одноразову суму в $100 тисяч, ще $150 тисяч будуть перераховані протягом п'яти років, а також передасть автомобіль Mercedes 2020 року після того, як Баюл «переїде в Неваду».
Сторони також зобов'язалися не говорити погано одна про одну в присутності дитини.
Фаріна подав на розлучення в Луїзіані 26 червня, повідомивши, що шлюб укладено 7 липня 2012 року і що подружжя мешкало в різних будинках.
Також він заявив, що вони з Баюл фактично розійшлися 22 листопада 2022 року. Він зажадав надати йому одноосібну опіку над донькою Софією, яка народилася в червні 2015 року, а для Баюл наполягав на візитах під наглядом, посилаючись на «історію крайнього фізичного, емоційного, психічного і словесного насильства» з її боку.
У документах Фаріна зазначив, що камери в будинку фіксували ймовірні випадки насильства.
Він також звинуватив Баюл у зловживанні алкоголем «до стану сильного сп'яніння», назвав її «маніпулятивною, токсичною і контролюючою», а також «патологічною брехухою». За його словами, їхня донька боялася матері.
Фаріна стверджував, що Баюл часто дозволяла собі расистські висловлювання в присутності дитини, змушувала доньку називати хатню робітницю расистськими прізвиськами, регулярно сварила дитину, «промивала мізки» доньці, переконуючи її, що ходити до школи не потрібно.
Фаріна заявив, що з народження Софії був її основним опікуном, і просив аліменти від Баюл та дозвіл переїхати з дочкою до Лас-Вегаса. 1 серпня Баюл відповіла на позов, відкинувши звинувачення і уточнивши, що розлучилася 12 червня 2025 року, а не у 2022-му.
Баюл оскаржила одноосібну опіку Фаріни і попросила суд призначити спільну опіку над донькою, звинувативши колишнього чоловіка в «психологічному насильстві»
Вона стверджувала, що на відео видно, як Фаріна «кричить на неї, принижує і пригнічує» при дитині «за кожної можливості». Спортсменка заявила, що у її колишнього чоловіка «нездорові» стосунки з дочкою. «Він навмисно ізолює її від інших дітей її віку», стверджувала Баюл. «Фаріна контролює кожну хвилину і кожен аспект життя неповнолітньої дитини». Вона попросила суд призначити психологічну експертизу.
За даними джерел, Баюл також різко заперечувала проти переїзду доньки в Лас-Вегас і її зарахування до приватної школи. За її словами, Фаріна вивіз все майно з їхнього сімейного будинку і перевіз його в новий кондомініум у Лас-Вегасі вартістю $1,2 мільйона.
Баюл заявила, що під час шлюбу Фаріна повністю контролював сімейні фінанси, а вона не мала доступу до рахунків і документів.
«Такий рівень фінансового контролю викликає тривогу, є ірраціональним і очевидно має аб'юзивний характер», йдеться в її заяві. Баюл зажадала зобов'язати Фаріну виплачувати їй щомісячне утримання.
За кілька тижнів після суду сторони досягли повного врегулювання справи.
Оксана Баюл виграла золоту медаль на Олімпійських іграх 1994 року за Україну, після чого переїхала до США та брала участь у льодових шоу й реаліті-проектах.
Нагадаємо, у лютому перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл, яка проживає у США, поспівчувала росіянам, які загинули у авіакатастрофі у Вашингтоні, а також їхнім рідним. Загибель росіян Баюл назвала «величезною втратою для фігурного катання», чим натрапила на хейт в мережі.
