Тенісистка Костюк назвала улюблену страву, яку може приготувати самостійно

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв

Костюк: Маленьку каструлю борщу приготувати практично неможливо, завжди виходить цілий каза
фото: Арата Ямаока

Костюк: Борщ – це мій абсолютний фаворит

Тенісистка Марта Костюк в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповіла про свої кулінарні таланти.

«Я дуже люблю готувати. Насправді в мене є чимало страв, які я готую регулярно. Коли я вдома, це майже щоденний ритуал.

Дуже люблю готувати борщ. Це, звісно, доволі складний процес, але потім із задоволенням їм його ще кілька днів, адже маленьку каструлю борщу приготувати практично неможливо, завжди виходить цілий казан.

Також люблю готувати гречаний суп, пасту карбонара – це швидко, просто й дуже смачно. Роблю різні закуски. Але, напевно, борщ – це мій абсолютний фаворит», – зазначила спортсменка.

Нагадаємо, Костюк розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.

«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.

Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.

Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.

Як повідомлялося, чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону.

Боротьбу за титул у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого вестимуть Марта Костюк, Даяна Ястремська, а також сестри Надія та Людмила Кіченок. 

теніс борщ Марта Костюк





