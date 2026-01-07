Захисник «Динамо» показав нове татуювання
Малюнок на тілі Дубінчаку зробила популярна серед футболістів тату-майстриня
Захисник київського «Динамо» Владислав Дубінчак під час зимової відпустки вирішив оновити свій імідж, зробивши велике татуювання. Про це повідомила тату-майстриня Ольга Іванцова у своїх соцмережах, інформує «Главком».
Нова робота прикрасила ліве плече та передпліччя 27-річного футболіста.
Сюжет тату має глибокий символічний підтекст: на ньому зображений архангел із крилами та мечем, який долає демона. Малюнок уособлює класичну перемогу добра над злом. Татуювання є досить об'ємним і займає значну частину руки – від плеча до ліктя. Іванцова поділилася результатом роботи в Instagram, зазначивши, що сеанс був тривалим, але результативним.
Це не перша співпраця Ольги з футболістами. Раніше вона мала у списку своїх клієнтів Дениса Бойка, Миколу Шапаренка, Володимира Бражка, Віталія Буяльського, Богдана В'юнника, Костянтина Вівчаренка, Артема Шабанова, Браяна Себальйоса, Анатолія Трубіна, Става Лемкіна та Іраклі Азарова.
У поточному сезоні 2025/26 Владислав Дубінчак встиг провести 16 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами. Наразі гравець разом із командою готується до відновлення чемпіонату після зимової паузи.
Нагадаємо, що переможниця шоу «Холостяк-9» заручилась з гравцем «Динамо Київ». Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова та футболіст київського «Динамо» Володимир Бражко заручилися. Про це пара оголосила у соцмережах, повідомляє «Главком».
Коментарі — 0