Захисник «Динамо» показав нове татуювання

Гравець уперше підписав контракт з київським клубом у 2016-му році, а після 2022-го повернувся з оренди та став активно залучатися до ігор

Малюнок на тілі Дубінчаку зробила популярна серед футболістів тату-майстриня

Захисник київського «Динамо» Владислав Дубінчак під час зимової відпустки вирішив оновити свій імідж, зробивши велике татуювання. Про це повідомила тату-майстриня Ольга Іванцова у своїх соцмережах, інформує «Главком».

Нова робота прикрасила ліве плече та передпліччя 27-річного футболіста.

Попри значні витрати часу, гравець лишився задоволеним новим татуюванням фото: Instagram Ольги Іванцової

Сюжет тату має глибокий символічний підтекст: на ньому зображений архангел із крилами та мечем, який долає демона. Малюнок уособлює класичну перемогу добра над злом. Татуювання є досить об'ємним і займає значну частину руки – від плеча до ліктя. Іванцова поділилася результатом роботи в Instagram, зазначивши, що сеанс був тривалим, але результативним.

Це не перша співпраця Ольги з футболістами. Раніше вона мала у списку своїх клієнтів Дениса Бойка, Миколу Шапаренка, Володимира Бражка, Віталія Буяльського, Богдана В'юнника, Костянтина Вівчаренка, Артема Шабанова, Браяна Себальйоса, Анатолія Трубіна, Става Лемкіна та Іраклі Азарова.

У поточному сезоні 2025/26 Владислав Дубінчак встиг провести 16 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами. Наразі гравець разом із командою готується до відновлення чемпіонату після зимової паузи.

Нагадаємо, що переможниця шоу «Холостяк-9» заручилась з гравцем «Динамо Київ». Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова та футболіст київського «Динамо» Володимир Бражко заручилися. Про це пара оголосила у соцмережах, повідомляє «Главком».