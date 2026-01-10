Старший син Бекхема вимагає від батьків спілкуватися з ним лише через адвокатів

Конфлікт у родині Бекхемів триває близько чотирьох років

Бруклін Бекхем, старший син легендарного експівзахисника збірної Англії з футболу Девіда Бекхема вимагає, щоб батьки спілкуватися з ним лише через адвокатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

У повідомленні Бруклін попросив не зв'язуватися з ним напряму і не згадувати його у соціальних мережах. Зазначається, що він наполягає на тому, що будь-які спроби налагодити стосунки мають відбуватися приватно, а не публічно.

Стосунки у родині погіршилися після того, як мама Брукліна Вікторія лайкнула рецепт курки, опублікований старшим сином в Instagram. Наголошується, що хлопець сприйняв це, як порушення своїх умов і заблокував батьків та братів у соцмережах.

За словами джерел, цей крок Брукліна був спробою встановити суворі межі спілкування. Проте, як зазначається, його батьки «цілком спантеличені і спустошені» через такий розвиток подій.

Незважаючи на напружені стосунки з батьками, Бруклін підтримує контакт із бабусями та дідусями, спілкуючись із ними по телефону та в особистих повідомленнях.

Варто зазначити, що конфлікт у родині Бекхемів триває близько чотирьох років.

