Старший син Бекхема вимагає від батьків спілкуватися з ним лише через адвокатів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Бруклін Бекхем має складні стосунки з батьком
фото: AP

Конфлікт у родині Бекхемів триває близько чотирьох років

Бруклін Бекхем, старший син легендарного експівзахисника збірної Англії з футболу Девіда Бекхема вимагає, щоб батьки спілкуватися з ним лише через адвокатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

У повідомленні Бруклін попросив не зв'язуватися з ним напряму і не згадувати його у соціальних мережах. Зазначається, що він наполягає на тому, що будь-які спроби налагодити стосунки мають відбуватися приватно, а не публічно.

Стосунки у родині погіршилися після того, як мама Брукліна Вікторія лайкнула рецепт курки, опублікований старшим сином в Instagram. Наголошується, що хлопець сприйняв це, як порушення своїх умов і заблокував батьків та братів у соцмережах.

За словами джерел, цей крок Брукліна був спробою встановити суворі межі спілкування. Проте, як зазначається, його батьки «цілком спантеличені і спустошені» через такий розвиток подій.

Незважаючи на напружені стосунки з батьками, Бруклін підтримує контакт із бабусями та дідусями, спілкуючись із ними по телефону та в особистих повідомленнях.

Варто зазначити, що конфлікт у родині Бекхемів триває близько чотирьох років.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

