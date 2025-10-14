Відтік молодих спортсменів: міністр розповів що змінилось після послаблень на кордоні для 18−22-річних

Матвій Бідний: Не бачимо критичного відтоку молоді, а атлетів-ухилянтів менше, ніж загиблих спортсменів

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що не спостерігає критичного відтоку української молоді за кордон після останніх послаблень на виїзд для осіб віком 18−22 роки. Він також порівняв кількість спортсменів, які не повернулися в Україну після змагань, із кількістю атлетів, які загинули на фронті, наголосивши, що остання цифра вища. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Матвія Бідного для РБК-Україна.

Міністр зазначив, що проаналізована статистика Держприкордонслужби не показує критичного збільшення виїздів, окрім сезонного фактору (початок навчання та спортивного сезону восени). Він підкреслив, що рішення про дозвіл на вільний перетин кордону для молоді 18−22 років має на меті стимулювати їхнє повернення:

«Ми не бачимо критичного відтоку. Ми аналізували надану статистику Державної прикордонної служби і не бачимо критичного збільшення виїздів. По-перше, ми бачимо сезонний фактор. Із настанням осені починається навчання, посилюються бізнес-процеси. Навіть минулого року, коли ще не було жодних послаблень виїзду – вже тоді було збільшення виїздів у вересні втричі. Восени завжди починається спортивний сезон, ігри, кубкові, чемпіонати. Восени це оживає, починається рух і активізується ця логістика», – зазначив Бідний.

Бідний переконаний, що можливості для самореалізації та кар'єри в Україні набагато легші, ніж за кордоном.

«Я впевнений, що реалізувати себе в Україні набагато легше, ніж за кордоном, де усталені соціальні ролі. Там ніколи не буде українцям таких можливостей для самореалізації та кар'єри, як в Україні. Ми навпаки кажемо: «Повертайтеся. Повертайтеся з навичками, з європейською освітою. Будуйте організації, створюйте стартапи», - розповів Бідний.

Матвій Бідний навів конкретні цифри щодо спортсменів, які виїжджають за кордон:

«Ми з перших днів великої війни працюємо з цими цифрами, роз'яснюємо їх. В нас національна збірна команда – це 10 тисяч осіб. За три з половиною роки повшомасштабної війни атлетів і тренерів, які поїхали і протермінували своє перебування за кордоном, всього близько 500 осіб. Попри те, що було десятки тисяч виїздів і повернень. Були і ті, хто затримався, а потім повернувся», – зазначив Бідний.

Міністр закликав порівнювати ці цифри з іншими втратами та подвигами у спортивній спільноті:

«Коли починають розганяти історію про тих 500 атлетів, хто має протермінування, я кажу: давайте порівняємо це з кількістю атлетів, які загинули на війні. А їх більше 600. Або давайте порівняємо з тими, хто добровільно з перших днів повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю і пішов добровільно на фронт. Таких більше 3 тисяч. Тому ось така повна картина, давайте говорити про все разом».

Міністр підкреслив, що такі атлети, як Олександр Усик, Ольга Харлан та Еліна Світоліна, ведуть «боротьбу у міжнародному медіа-полі», звертаючи увагу світу на злочини росії.

Матвій Бідний уточнив, що загалом у сфері спорту заброньовано дуже мало людей порівняно з іншими галузями. Право на бронювання мають члени національної збірної команди. Також топові спортивні клуби можуть забронювати критично важливий персонал, як-от кваліфікованих спортивних лікарів.

Нагадаємо, у вересні польські прикордонники зафіксували значне збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в'їхали до Польщі. Про це повідомили в прикордонній службі Польщі у відповідь на запит zaxid.net, пише «Главком».

За даними прикордонної служби Польщі, порівняно з серпнем, кількість таких в'їздів зросла більш ніж у 10 разів. Також спостерігається значне зростання кількості тих, хто виїхав з Польщі до України – це збільшення у 3,5 раза.