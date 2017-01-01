Президент «Вереса» подарував Павелку оберіг з його зображенням (фото)

Олексій Хахльов презентував главі Федерації футболу України оберіг, на якому Андрій Павелко представлений в образі козака

Президент «Вереса», він же керівник Рівненської федерації футболу, Олексій Хахльов подарував президенту Федерації футболу України Андрію Павелко оберіг з ликом президента ФФУ Андрія Павелка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Кирило Крижановський. «Автор намагався намалювати максимально ваш образ. Бажаємо,



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Олексій Хахльов

Олексій Хахльов презентував главі Федерації футболу України оберіг, на якому Андрій Павелко представлений в образі козака

Президент «Вереса», він же керівник Рівненської федерації футболу, Олексій Хахльов подарував президенту Федерації футболу України Андрію Павелко оберіг з ликом президента ФФУ Андрія Павелка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Кирило Крижановський.

«Автор намагався намалювати максимально ваш образ. Бажаємо, щоб він вас оберігав у вашій нелегкій діяльності на благо України і рівненського футболу», - сказав Хахльов, вручаючи подарунок.

«Все що вам потрібно знати про український футбол. Добре хоч не гранітний пам'ятник у повний зріст ...», - написав Крижановський.

Зазначимо, що Хахльов являється колишнім зятем екс-президента України Віктора Ющенка.