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    Президент «Вереса» подарував Павелку оберіг з його зображенням (фото)

    Олексій Хахльов презентував главі Федерації футболу України оберіг, на якому Андрій Павелко представлений в образі козака
    Президент «Вереса», він же керівник Рівненської федерації футболу, Олексій Хахльов подарував президенту Федерації футболу України Андрію Павелко оберіг з ликом президента ФФУ Андрія Павелка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Кирило Крижановський. «Автор намагався намалювати максимально ваш образ. Бажаємо,
    • Сьогодні, 14:53
    • Розсилка
    Олексій Хахльов
    Олексій Хахльов

    Олексій Хахльов презентував главі Федерації футболу України оберіг, на якому Андрій Павелко представлений в образі козака

    Президент «Вереса», він же керівник Рівненської федерації футболу, Олексій Хахльов подарував президенту Федерації футболу України Андрію Павелко оберіг з ликом президента ФФУ Андрія Павелка.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Кирило Крижановський.

    «Автор намагався намалювати максимально ваш образ. Бажаємо, щоб він вас оберігав у вашій нелегкій діяльності на благо України і рівненського футболу», - сказав Хахльов, вручаючи подарунок.

    «Все що вам потрібно знати про український футбол. Добре хоч не гранітний пам'ятник у повний зріст ...», - написав Крижановський.

    Зазначимо, що Хахльов являється колишнім зятем екс-президента України Віктора Ющенка.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ Андрій Павелко
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