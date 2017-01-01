Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
- Сьогодні, 11:55
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Ці хлопець та дівчина близькі так, що і уявити складно
У зірки «ПСЖ» та збірної Бразилії Неймара на руці є татуювання обличчя Рафаели Бекран, а у неї - тату в вигляді очей футболіста.
Загалом, так: вони брат і сестра.
Рафаелла Сантос Бекран, бразильська модель і сестра Неймара, народилася в сім'ї торговця ювелірними виробами Неймара Сантоса і Надін Гонсалвес в Можі-дас-Крузис (штат Сан-Паулу, Бразилія).