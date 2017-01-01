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    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара

    Ці хлопець та дівчина близькі так, що і уявити складно
    У зірки «ПСЖ» та збірної Бразилії Неймара на руці є татуювання обличчя Рафаели Бекран, а у неї - тату в вигляді очей футболіста. Загалом, так: вони брат і сестра. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Рафаелла Сантос Бекран, бразильська модель і сестра Неймара, народилася в сім'ї торговця ювелірними виробами Неймара Сантоса і Надін
    • Сьогодні, 11:55
    • Розсилка

    Ці хлопець та дівчина близькі так, що і уявити складно

    У зірки «ПСЖ» та збірної Бразилії Неймара на руці є татуювання обличчя Рафаели Бекран, а у неї - тату в вигляді очей футболіста.

    Загалом, так: вони брат і сестра.

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    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара
    Рафаелла Бекран: гаряча красуня та рідна сестра зірки «ПСЖ» Неймара

    Рафаелла Сантос Бекран, бразильська модель і сестра Неймара, народилася в сім'ї торговця ювелірними виробами Неймара Сантоса і Надін Гонсалвес в Можі-дас-Крузис (штат Сан-Паулу, Бразилія).
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