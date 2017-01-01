Ракель Маурі - темпераментна дружина хорватської зірки «Барселони» Івана Ракитича
- Сьогодні, 13:13
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Пара виховує двох доньок, які є точною копією батька
Зі своєю майбутньою дружиною Ракель Маурі хорватський півзахисник «Барселони» Іван Ракітич познайомився чи не в перший день свого перебування в Іспанії, куди він прилетів підписувати контракт з «Севільєю».
Влітку 2013 року Ракель подарувала Івану першу дочку, яку назвали Алтея. А ще через рік у них народилася і друга дочка - Адара. При цьому обидві - точні копії батька.
Джерело: sportfm.ru