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    Російська співачка своїм концертом зіпсувала футбольне поле у Білорусі (фотофакт)

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    Фото instagram.com/@fcgomel1959 - Російська співачка своїм концертом зіпсувала футбольне поле у Білорусі (фотофакт)
    Фото instagram.com/@fcgomel1959

    Валерія виступала у Гомелі на день міста

    Концерт співачки Валерії залишив у прямому сенсі незгладимий слід на полі стадіону «Центральний» у білоруському Гомелі.

    Сцена, яка цілий тиждень простояла у центрі арени, зіпсувала газон.

    У минулі вихідні місто відзначало 876-річчя. З цієї нагоди і було вирішено організувати виступ популярної російської артистки.

    Після того, як сцену демонтували, під нею виявилася величезна кругла пляма вигорілої трави, що нагадує слід від НЛО.

    Першим про це повідомив білоруський спортивний портал «Прессбол» у своєму Twitter-акаунті.

    Саме на такому полі місцевому клубу «Гомель» у межах чемпіонату Білорусі довелося приймати у себе суперників з команди «Гарадзея».

    До слова, господарі виграли з рахунком 2:0.

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