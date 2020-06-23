Шикарна брюнетка з ключкою. Відверті фото гольфістки Ханни Лейнер



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Ханна користується особливою популярністю в Instagram - там вона має більше 90 тисяч підписників

Ханна Лейнер представляє такий вид спорту, як жіночий гольф. Дівчина народилася в місті Помпано-Біч, штат Флорида (США).

Лейнер виступала за команду Флоридського міжнародного університету легкої атлетики в класі Junior.

Про себе 21-річна дівчина говорить, що вона є веселою і творчою. Також Ханна користується популярністю в Instagram - там вона має більше 90 тисяч підписників.



