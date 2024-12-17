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Президент «Динамо» став дідусем

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент «Динамо» став дідусем
Раніше зять Суркіса зізнавався, що особливо бурхливої реакції з боку тестя на новину про поповнення родини не було
фото: ФК «Динамо»

Крістіан Біловар та Яна Суркіс назвали новонароджену дитину Олександром

У гравця київського «Динамо» Крістіана Біловара та його дружини Яни Суркіс народився син. Малюка назвали Олександром. Про це повідомляє пресслужба «Динамо».

Дитина народилася в день народження Яни Суркіс. Президент «Динамо» Ігор Суркіс став дідусем.

Крістіан Біловар та Яна Суркіс
Крістіан Біловар та Яна Суркіс
фото: ФК «Динамо»

«Вітаємо родину Суркісів-Біловарів із цим моментом справжнього щастя у складний для всіх українців час. Щиро бажаємо батькам та малюку здоров’я, витримки та миру у нашій країні. Нехай малюк зростає здоровим, сильним, щасливим, дарує батькам безліч позитивних емоцій, а у вашій родині завжди панує любов, гармонія та тепло», – йдеться у заяві клубу.

Як повідомлялося, Крістіан Біловар, який рік тому одружився з донькою президента «Динамо» Ігоря Суркіса, чекав на народження дитини. Захисник зізнався, що особливо бурхливої реакції з боку тестя на новину про поповнення родини не було.

До слова, ФК «Динамо» Київ оголосив про масштабні зміни в управлінській структурі клубу. На чолі клубу продовжує стояти Ігор Суркіс. Оперативне управління клубом здійснюватиме новопризначений генеральний директор Дмитро Бріф, який працює в «Динамо» понад 10 років. Він розпочав свою кар'єру як юрист клубу.

Теги: Яна Суркіс Ігор Суркіс ФК «Динамо» дитина

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