  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
    Скотч. Спорт

    Усик похизувався світлинами зі спільних тренувань з дружиною (фото, відео)

    Наразі сім'я українського боксера відпочиває у Мексиці
    Чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик поділився спільними фотографіями з дружиною. На світлинах пара займається спортом на пляжі. Про це інформує 24канал. Наразі сім'я українського боксера відпочиває у Мексиці. Однак Олександр Усик та його дружина виділяють час для тренувань. Про це свідчать фото та відео, якими поділився титулований
    • Сьогодні, 20:18
    • Розсилка
    Олександр Усик з дружиною
    Олександр Усик з дружиною

    Наразі сім'я українського боксера відпочиває у Мексиці

    Чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик поділився спільними фотографіями з дружиною. На світлинах пара займається спортом на пляжі.

    Про це інформує 24канал.

    Наразі сім'я українського боксера відпочиває у Мексиці. Однак Олександр Усик та його дружина виділяють час для тренувань. Про це свідчать фото та відео, якими поділився титулований спортсмен в Instagram.

    На одній зі світлин Олександр Усик віджимається, в той час, як його дружина Катерина зробила вправу «планка». Під ефектним фото прихильники Усика не стримували захвату.

    Семейные тренировки

    Публикация от LomUs Official (@lomus.ua)

    Окрім складних фізичних вправ, пара займається бігом на мексиканському пляжі. Із фото видно, що подружжя підтримує чудову фізичну форму.

    Але спортсмен не забуває і боксерські вправи. На одному з відео, опублікованому в Instagram, Олександр Усик виконує вправу «бій з тінню». Здивовані відпочивальники ж не впізнають у туристі відомого спортсмена.

    Катерина Усик також продемонструвала свої бойові навики. Олександр у дописі зазначив, що «з'явився новий чемпіон».

    Похоже у нас новый чемпион!

    Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

    бокс Олександр Усик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ