Усик похизувався світлинами зі спільних тренувань з дружиною (фото, відео)

Наразі сім'я українського боксера відпочиває у Мексиці

Чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик поділився спільними фотографіями з дружиною. На світлинах пара займається спортом на пляжі. Про це інформує 24канал. Наразі сім'я українського боксера відпочиває у Мексиці. Однак Олександр Усик та його дружина виділяють час для тренувань. Про це свідчать фото та відео, якими поділився титулований



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Олександр Усик з дружиною

Наразі сім'я українського боксера відпочиває у Мексиці

Чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик поділився спільними фотографіями з дружиною. На світлинах пара займається спортом на пляжі.

Про це інформує 24канал.

Наразі сім'я українського боксера відпочиває у Мексиці. Однак Олександр Усик та його дружина виділяють час для тренувань. Про це свідчать фото та відео, якими поділився титулований спортсмен в Instagram.

На одній зі світлин Олександр Усик віджимається, в той час, як його дружина Катерина зробила вправу «планка». Під ефектним фото прихильники Усика не стримували захвату.

Семейные тренировки Публикация от LomUs Official (@lomus.ua) Фев 9, 2018 в 8:34 PST

Окрім складних фізичних вправ, пара займається бігом на мексиканському пляжі. Із фото видно, що подружжя підтримує чудову фізичну форму.

Але спортсмен не забуває і боксерські вправи. На одному з відео, опублікованому в Instagram, Олександр Усик виконує вправу «бій з тінню». Здивовані відпочивальники ж не впізнають у туристі відомого спортсмена.

Катерина Усик також продемонструвала свої бойові навики. Олександр у дописі зазначив, що «з'явився новий чемпіон».