Усик похизувався світлинами зі спільних тренувань з дружиною (фото, відео)
- Сьогодні, 20:18
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Наразі сім'я українського боксера відпочиває у Мексиці
Чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик поділився спільними фотографіями з дружиною. На світлинах пара займається спортом на пляжі.
Про це інформує 24канал.
Наразі сім'я українського боксера відпочиває у Мексиці. Однак Олександр Усик та його дружина виділяють час для тренувань. Про це свідчать фото та відео, якими поділився титулований спортсмен в Instagram.
На одній зі світлин Олександр Усик віджимається, в той час, як його дружина Катерина зробила вправу «планка». Під ефектним фото прихильники Усика не стримували захвату.
Окрім складних фізичних вправ, пара займається бігом на мексиканському пляжі. Із фото видно, що подружжя підтримує чудову фізичну форму.
Але спортсмен не забуває і боксерські вправи. На одному з відео, опублікованому в Instagram, Олександр Усик виконує вправу «бій з тінню». Здивовані відпочивальники ж не впізнають у туристі відомого спортсмена.
Катерина Усик також продемонструвала свої бойові навики. Олександр у дописі зазначив, що «з'явився новий чемпіон».