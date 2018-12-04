Ведучого церемонії звинуватили у домаганнях до першої володарки «Золотого м'яча»



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Аді Хегерберг Фото взяте з twitter.com

Мартін Сольвейг відверто невдало пожартував

Французький діджей Мартін Сольвейг, який брав участь у церемонії вручення «Золотого м'яча», піддався різкій критиці та звинуваченням у домаганнях до норвезької футболістки Ади Хегерберг – першої власниці даного трофея серед жінок.

Після вручення призу на урочистій церемонії у Парижі Сольвейг запропонував 23-річній нападниці «Ліона» станцювати тверк з нагоди перемоги й отримав жорстку відмову.

Діджей спробував віджартуватися, але на нього тут же обрушився шквал критики з боку користувачів інтернету та телеглядачів – музиканта звинуватили у сексуальних домаганнях до спортсменки та сексизмі, передає ВВС.

«Трохи здивований тому, що читаю у мережі, адже я не хотів нікого образити, - сказав Сольвейг у відеозверненні на своїй сторінці у Twitter. - Це був жарт, можливо, поганий, я хочу вибачитися за те, що міг її образити. Не знав, що це можуть назвати злочином».

Сама Хегерберг сказала, що не побачила у словах діджея нічого поганого.

«Після церемонії він підійшов до мене та був дуже сумним через те, як це побачили люди. Чесно, я навіть не подумала про це на церемонії. Я була щаслива, що виграла нагороду», - зазначила перша в історії володарка «Золотого м'яча».

Джерело: Newsru.com