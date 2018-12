Володарем «Золотого м'яча» став півзахисник «Реала» і збірної Хорватії Лука Модрич (відео)

Півзахисник збірної Хорватії перервав 10-річну гегемонію Мессі і Роналду

У понеділок, 3 грудня, в Парижі пройшла церемонія вручення «Золотого м'яча».

На урочистому заході вручили також жіночий «Золотий м'яч» і перший Kopa Trophy для гравців віком до 21 року.

Топ-10 претендентів на нагороду виглядав наступним чином:

1. Лука Модрич («Реал», Хорватія)

2. Кріштіану Роналду («Ювентус», Португалія)

3. Антуан Грізманн («Атлетіко», Франція)

4. Кіліан Мбаппе («ПСЖ», Франція)

5. Ліонель Мессі («Барселона», Аргентина)

6. Мохамед Салах («Ліверпуль», Єгипет)

7. Рафаель Варан («Реал», Франція)

8. Еден Азар («Челсі», Бельгія)

9. Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті», Бельгія)

10. Гаррі Кейн («Тоттенгем», Англія)

У підсумку найкращим футболістом року було визнано півзахисника «Реала» і збірної Хорватії Луку Модрича.

Luka Modric is the first Croatian player who wins the Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/9I99HJuuyf