Володарем «Золотого м'яча» став півзахисник «Реала» і збірної Хорватії Лука Модрич (відео)



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Лука Модрич Фото: twitter.com/realmadrid

Півзахисник збірної Хорватії перервав 10-річну гегемонію Мессі і Роналду

У понеділок, 3 грудня, в Парижі пройшла церемонія вручення «Золотого м'яча».

На урочистому заході вручили також жіночий «Золотий м'яч» і перший Kopa Trophy для гравців віком до 21 року.

Топ-10 претендентів на нагороду виглядав наступним чином:

1. Лука Модрич («Реал», Хорватія)

2. Кріштіану Роналду («Ювентус», Португалія)

3. Антуан Грізманн («Атлетіко», Франція)

4. Кіліан Мбаппе («ПСЖ», Франція)

5. Ліонель Мессі («Барселона», Аргентина)

6. Мохамед Салах («Ліверпуль», Єгипет)

7. Рафаель Варан («Реал», Франція)

8. Еден Азар («Челсі», Бельгія)

9. Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті», Бельгія)

10. Гаррі Кейн («Тоттенгем», Англія)

У підсумку найкращим футболістом року було визнано півзахисника «Реала» і збірної Хорватії Луку Модрича.

Luka Modric is the first Croatian player who wins the Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/9I99HJuuyf — #ballondor (@francefootball) 3 декабря 2018 г.

У голосуванні «France Football» Модрич набрав 753 бали і майже в два рази випередив минулорічного володаря «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду (476).

Замкнув трійку форвард «Атлетико» і збірної Франції Антуан Грізманн (414).

Слідом розташувалися Кіліан Мбаппе (337) та Ліонель Мессі (280).

Зазначимо, що вперше з 2008 року володарем «Золотого м'яча» став не Ліонель Мессі або Кріштіану Роналду.

При цьому з 2008 року «Золотий м'яч» незмінно дістається «Реалу» або «Барселоні».

Останній раз «Золотий м'яч" не дістався ні Мессі, ні Роналду в 2007 році, коли його завоював півзахисник «Мілана» Рікардо Кака.

Нагадаємо, у минулому сезоні 33-річний хавбек у складі «Реала» в третій раз поспіль став переможцем Ліги чемпіонів.

На Чемпіонаті світу-2018 збірна Хорватії, капітаном якої був Модрич, дійшла до фіналу турніру, а сам він був визнаний кращим гравцем турніру.

У вересні 2018 Модрич також був визнаний найкращим гравцем року ФІФА.

У свою чергу нападник «Ліона» і збірної Норвегії Ада Хегерберг стала найкращою футболісткою року і володаркою першого «Золотого м'яча» серед жінок.

La réaction de Ada Hegerberg après avoir reçu le premier Ballon d'Or féminin de l'histoire #ballondor https://t.co/bjJGR2lh2D pic.twitter.com/WNzNz0Bqan — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3 декабря 2018 г.

Як відомо, найкращим молодим гравцем 2018 року було визнано нападника з «ПСЖ» і збірної Франції Кіліана Мбаппе.