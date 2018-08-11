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    Відомі музиканти стали титульним спонсором маловідомого англійського клубу

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    Відомі музиканти стали титульним спонсором маловідомого англійського клубу

    The Libertines підвищили попит на футболки клубу «Маргейт»

    Пітер Доерті та його група The Libertines допомагають футбольному клубу «Маргейт».

    «Маргейт» виступає в Істмійській футбольній лізі у Південній Конференції, яка є шостим рівнем системи футбольних ліг Англії.

    Музиканти вирішили допомогти клубу підзаробити, і за 24 години до початку нового сезону погодилися виступити титульним спонсором команди.

    #TheLibertines have just been announced as the headline shirt sponsors for @Margate_fc!

    Допис, поширений Peter Doherty (@peterdohertyofficial)

    Ціна майки зі спонсорським логотипом легенд британської інді-сцени складає 37 фунтів.

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