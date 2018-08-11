Відомі музиканти стали титульним спонсором маловідомого англійського клубу
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The Libertines підвищили попит на футболки клубу «Маргейт»
Пітер Доерті та його група The Libertines допомагають футбольному клубу «Маргейт».
«Маргейт» виступає в Істмійській футбольній лізі у Південній Конференції, яка є шостим рівнем системи футбольних ліг Англії.
Музиканти вирішили допомогти клубу підзаробити, і за 24 години до початку нового сезону погодилися виступити титульним спонсором команди.
Ціна майки зі спонсорським логотипом легенд британської інді-сцени складає 37 фунтів.