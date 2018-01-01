Як чарівна донька легендарного хокеїста Вейна Гретцкі відпочивала на Гавайських островах (фото)
- Сьогодні, 07:23
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Батько Пауліни один з найвідоміших спортсменів XX століття
Старша дочка легендарного хокеїста Вейна Гретцкі співачка і модель Пауліна порадувала своїх шанувальників гарячими фотографіями в купальнику під час відпочинку на Гавайських островах.
Знімки в Instagram вже зібрали понад тисячу коментарів і майже 100 тисяч лайків.
Фотографії з відпочинку та ще кілька пікантних фотографій у фотогалереї нижче.
Батько Пауліни Вейн Гретцкі один з найвідоміших спортсменів XX століття.
У 1978-1988 роках виступав за клуб «Едмонтон Ойлерз», з яким чотири рази вигравав Кубок Стенлі.
У Національній хокейній лізі, де Гретцкі отримав прізвисько «Великий», він встановив 61 рекорд і неодноразово завойовував індивідуальні призи Ліги (включаючи 9 призів найціннішому гравцеві і 10 - найкращому бомбардиру сезону).
Був в числі п'яти спортсменів, які запалювали вогонь Олімпіади-2010 у Ванкувері.
Єдиний з представників північноамериканського хокею, який увійшов до символічної збірної сторіччя «Centennial All-Star Team» Міжнародної федерації хокею на льоду.