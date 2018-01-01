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    Як чарівна донька легендарного хокеїста Вейна Гретцкі відпочивала на Гавайських островах (фото)

    Батько Пауліни один з найвідоміших спортсменів XX століття
    Старша дочка легендарного хокеїста Вейна Гретцкі співачка і модель Пауліна порадувала своїх шанувальників гарячими фотографіями в купальнику під час відпочинку на Гавайських островах. Знімки в Instagram вже зібрали понад тисячу коментарів і майже 100 тисяч лайків. Фотографії з відпочинку та ще кілька пікантних фотографій у фотогалереї нижче.
    • Сьогодні, 07:23
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    Пауліна Гретцкі. Фото: Instagram
    Пауліна Гретцкі. Фото: Instagram

    Батько Пауліни один з найвідоміших спортсменів XX століття

    Старша дочка легендарного хокеїста Вейна Гретцкі співачка і модель Пауліна порадувала своїх шанувальників гарячими фотографіями в купальнику під час відпочинку на Гавайських островах.

    Знімки в Instagram вже зібрали понад тисячу коментарів і майже 100 тисяч лайків.

    Фотографії з відпочинку та ще кілька пікантних фотографій у фотогалереї нижче.

    Батько Пауліни Вейн Гретцкі один з найвідоміших спортсменів XX століття.

    У 1978-1988 роках виступав за клуб «Едмонтон Ойлерз», з яким чотири рази вигравав Кубок Стенлі.

    У Національній хокейній лізі, де Гретцкі отримав прізвисько «Великий», він встановив 61 рекорд і неодноразово завойовував індивідуальні призи Ліги (включаючи 9 призів найціннішому гравцеві і 10 - найкращому бомбардиру сезону).

    Був в числі п'яти спортсменів, які запалювали вогонь Олімпіади-2010 у Ванкувері.

    Єдиний з представників північноамериканського хокею, який увійшов до символічної збірної сторіччя «Centennial All-Star Team» Міжнародної федерації хокею на льоду.

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    Як чарівна донька легендарного хокеїста Вейна Гретцкі відпочивала на Гавайських островах (фото)
    Як чарівна донька легендарного хокеїста Вейна Гретцкі відпочивала на Гавайських островах (фото)
    Як чарівна донька легендарного хокеїста Вейна Гретцкі відпочивала на Гавайських островах (фото)
    Як чарівна донька легендарного хокеїста Вейна Гретцкі відпочивала на Гавайських островах (фото)
    Як чарівна донька легендарного хокеїста Вейна Гретцкі відпочивала на Гавайських островах (фото)
    Як чарівна донька легендарного хокеїста Вейна Гретцкі відпочивала на Гавайських островах (фото)
    Як чарівна донька легендарного хокеїста Вейна Гретцкі відпочивала на Гавайських островах (фото)
    Як чарівна донька легендарного хокеїста Вейна Гретцкі відпочивала на Гавайських островах (фото)
    Як чарівна донька легендарного хокеїста Вейна Гретцкі відпочивала на Гавайських островах (фото)
    Як чарівна донька легендарного хокеїста Вейна Гретцкі відпочивала на Гавайських островах (фото)
    Іnstagram Пауліни Гретцкі

    хокей
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