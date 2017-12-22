Йоганнес Бьо зробив пропозицію своїй дівчині

Головну свою перемогу Бьо-молодший здобув на особистому фронті

Кохана норвезького біатлоніста Йоганнеса Бьо Хедда Делі погодилася вийти за нього заміж. Грудень виявився більш ніж успішним місяцем для Йоганнеса Бьо. Він здобув 4 перемоги на етапах Кубка світу і зараз йде другим у загальному заліку. Однак головну свою перемогу Бьо-молодший здобув на особистому фронті: він зробив пропозицію руки і серця своїй



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Хедда Делі і Йоганнес Бьо

Головну свою перемогу Бьо-молодший здобув на особистому фронті

Кохана норвезького біатлоніста Йоганнеса Бьо Хедда Делі погодилася вийти за нього заміж.

Грудень виявився більш ніж успішним місяцем для Йоганнеса Бьо. Він здобув 4 перемоги на етапах Кубка світу і зараз йде другим у загальному заліку.

Однак головну свою перемогу Бьо-молодший здобув на особистому фронті: він зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Хедден Делі, і вона відповіла «Так».

Йоганнес Бьо і Хедда Делі зустрічаються вже півтора року. Пара живе в Осло, де дівчина вивчає юриспруденцію.

Джерело: sportarena.com