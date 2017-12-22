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    Йоганнес Бьо зробив пропозицію своїй дівчині

    Головну свою перемогу Бьо-молодший здобув на особистому фронті
    Кохана норвезького біатлоніста Йоганнеса Бьо Хедда Делі погодилася вийти за нього заміж. Грудень виявився більш ніж успішним місяцем для Йоганнеса Бьо. Він здобув 4 перемоги на етапах Кубка світу і зараз йде другим у загальному заліку. Однак головну свою перемогу Бьо-молодший здобув на особистому фронті: він зробив пропозицію руки і серця своїй
    • Сьогодні, 11:11
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    Хедда Делі і Йоганнес Бьо
    Хедда Делі і Йоганнес Бьо

    Головну свою перемогу Бьо-молодший здобув на особистому фронті

    Кохана норвезького біатлоніста Йоганнеса Бьо Хедда Делі погодилася вийти за нього заміж.

    Грудень виявився більш ніж успішним місяцем для Йоганнеса Бьо. Він здобув 4 перемоги на етапах Кубка світу і зараз йде другим у загальному заліку.

    Однак головну свою перемогу Бьо-молодший здобув на особистому фронті: він зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Хедден Делі, і вона відповіла «Так».

    Йоганнес Бьо і Хедда Делі зустрічаються вже півтора року. Пара живе в Осло, де дівчина вивчає юриспруденцію.

    She said YES! @heddaehli

    Публикация от Johannes Thingnes Bø (@johannesbo)

    Джерело: sportarena.com

    біатлон весілля
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