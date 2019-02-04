Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі



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Лара Гут-Бехрамі

Лара входить в п'ятірку кращих за кількістю перемог в супергіганті в історії жіночого Кубка світу

Лара Гут-Бехрамі - 27-річна швейцарська гірськолижниця.

Лара є володаркою Кубка світу 2015/16 в загальному заліку, бронзовим призером Олімпійських ігор 2014 року в швидкісному спуску та п'ятикратним призером чемпіонатів світу.

Також дівчині належить унікальне досягнення - вона стала наймолодшою переможницею в супергіганті в історії Кубка світу.

Лара входить в п'ятірку кращих за кількістю перемог в супергіганті в історії жіночого Кубка світу.

У липні 2018 року Лара вийшла заміж за швейцарського футболіста Валона Бехрамі і, починаючи з сезону 2018/19, виступає під подвійним прізвищем Гут-Бехрамі.