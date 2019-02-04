  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі

    • Розсилка
    Лара Гут-Бехрамі - Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Лара Гут-Бехрамі

    Лара входить в п'ятірку кращих за кількістю перемог в супергіганті в історії жіночого Кубка світу

    Лара Гут-Бехрамі - 27-річна швейцарська гірськолижниця.

    Лара є володаркою Кубка світу 2015/16 в загальному заліку, бронзовим призером Олімпійських ігор 2014 року в швидкісному спуску та п'ятикратним призером чемпіонатів світу. 

    Також дівчині належить унікальне досягнення - вона стала наймолодшою переможницею в супергіганті в історії Кубка світу.

    1 з 46
    на весь екран згорнути
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі
    Запальна білявка зі Швейцарії: ефектні фото гірськолижниці Лари Гут-Бехрамі

    Лара входить в п'ятірку кращих за кількістю перемог в супергіганті в історії жіночого Кубка світу. 

    У липні 2018 року Лара вийшла заміж за швейцарського футболіста Валона Бехрамі і, починаючи з сезону 2018/19, виступає під подвійним прізвищем Гут-Бехрамі.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ