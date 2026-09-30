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Даяна Ястремська здолала Кеті Макнеллі та вийшла до 1/32 фіналу тисячника у Пекіні

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Даяна Ястремська здолала Кеті Макнеллі та вийшла до 1/32 фіналу тисячника у Пекіні
Українка третій сезон поспіль виходить до другого кола пекінського тисячника
фото: Instagram Даяни Ястремської

Це вже третя перемога українки над американкою

Даяна Ястремьксздолала Кеті Макнеллі та побилась до 1/32 WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

Гра тривала 1 годину та 32 хвилини.

Ястремська доволі впенвнено переграла американку (6:3, 6:4), завдяки чому пробилась до наступного раунду, де на неї чекає зустріч з Маєю Хвавінською.

Це була вже третя очна зустріч спортсменок. В усіх трьох випаадках перемогу здобувала українка.

WTA 1000 Пекін. Хард, 1/64 фіналу

  • Кеті Макнеллі (США) – Даяна Ястремська (Україна) – 3:6, 4:6

До слова, Дарія Снігур успішно стартувала на WTA 1000 у Пекіні, здолавши Катажину Каву.

Теги: Даяна Ястремська

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