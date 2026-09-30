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Дарія Снігур успішно стартувала на WTA 1000 у Пекіні

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Дарія Снігур успішно стартувала на WTA 1000 у Пекіні
Україн пересікалась з Кавою на минулому Australian Open
фото: Instagram Дарії Снігур

Українка здолала Катажину Каву з Польщі

Українка Дарія Снігур пробилась до 1/32 фіналу WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

24-річна спортсменка зустрілась з Катажиною Кавою (WTA133) з Польщі.

Українка протягом поступилсь у першому сеті, після чого перевернула гру, здобувши перемоги у другому та третіх сетах. ЦЕ була друга очна зустріч суперниць та друга перемога для Снігур.

У наступному раунді на Дарію Снігур чекає протистояння з італійкою Жасмін Паоліні.

WTA 1000 Пекін. Хард, 1/64 фіналу

  • Дар'я Снігур (Україна) – Катажина Кава (Польща) – 3:6, 6:4, 7:5

До слова, жіноча збірна України з тенісу зберегла третю позицію у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг.

Раніше стала відома сума, яку Україна заробила за вихід до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Теги: теніс Дарія Снігур

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Теніс

Дарія Снігур успішно стартувала на WTA 1000 у Пекіні
Дарія Снігур успішно стартувала на WTA 1000 у Пекіні
Жіноча збірна України з тенісу зберегла позиції у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу зберегла позиції у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
Відома сума, яку Україна заробила за вихід до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Відома сума, яку Україна заробила за вихід до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

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