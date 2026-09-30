Дарія Снігур успішно стартувала на WTA 1000 у Пекіні

Україн пересікалась з Кавою на минулому Australian Open

Українка здолала Катажину Каву з Польщі

Українка Дарія Снігур пробилась до 1/32 фіналу WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

24-річна спортсменка зустрілась з Катажиною Кавою (WTA133) з Польщі.

Українка протягом поступилсь у першому сеті, після чого перевернула гру, здобувши перемоги у другому та третіх сетах. ЦЕ була друга очна зустріч суперниць та друга перемога для Снігур.

У наступному раунді на Дарію Снігур чекає протистояння з італійкою Жасмін Паоліні.

WTA 1000 Пекін. Хард, 1/64 фіналу

Дар'я Снігур (Україна) – Катажина Кава (Польща) – 3:6, 6:4, 7:5

До слова, жіноча збірна України з тенісу зберегла третю позицію у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг.

Раніше стала відома сума, яку Україна заробила за вихід до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.