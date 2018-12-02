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    «Арсенал» і «Тоттенгем» влаштували перестрілку на «Емірайтс»

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    Фото взяте з сайту&nbsp;ua-football.com - «Арсенал» і «Тоттенгем» влаштували перестрілку на «Емірайтс»
    Фото взяте з сайту ua-football.com

    Центральний матч 14-го туру чемпіонату Англії подарував прихильникам футболу справжнє видовище

    «Арсенал» та  «Тоттенгем» видали неймовірний матч, перемогу в якому святкували «каноніри». «Дублем» за «Арсенал» відзначився Обамеянг, ще по голу в активі Ляказета та Торрейри, у складі «Тоттенгема» відзначилися Лукас Дайер та Гаррі Кейн.

    Чемпіонат Англії з футболу

    Матч 14-го туру

    «Арсенал» - «Тоттенгем» -  4:2

    Голи: Обамеянг, 10 (пен.), 56, Ляказетт, 75, Торрейра, 77 – Дайєр, 30, Кейн, 34 (пен.)

    Огляд матчу:

    Вилучення: Вертонген, 85

    «Арсенал» набрав 31 очко і піднявся на четверту позицію турнірної таблиці чемпіонату Англії, «Тоттенгем» з 30-ма балами наразі посідає шосту сходинку.

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