«Арсенал» і «Тоттенгем» влаштували перестрілку на «Емірайтс»



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Фото взяте з сайту ua-football.com

Центральний матч 14-го туру чемпіонату Англії подарував прихильникам футболу справжнє видовище

«Арсенал» та «Тоттенгем» видали неймовірний матч, перемогу в якому святкували «каноніри». «Дублем» за «Арсенал» відзначився Обамеянг, ще по голу в активі Ляказета та Торрейри, у складі «Тоттенгема» відзначилися Лукас Дайер та Гаррі Кейн.

Чемпіонат Англії з футболу

Матч 14-го туру

«Арсенал» - «Тоттенгем» - 4:2

Голи: Обамеянг, 10 (пен.), 56, Ляказетт, 75, Торрейра, 77 – Дайєр, 30, Кейн, 34 (пен.)

Огляд матчу:

Вилучення: Вертонген, 85

«Арсенал» набрав 31 очко і піднявся на четверту позицію турнірної таблиці чемпіонату Англії, «Тоттенгем» з 30-ма балами наразі посідає шосту сходинку.