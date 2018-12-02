«Арсенал» і «Тоттенгем» влаштували перестрілку на «Емірайтс»
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Фото взяте з сайту ua-football.com
Центральний матч 14-го туру чемпіонату Англії подарував прихильникам футболу справжнє видовище
«Арсенал» та «Тоттенгем» видали неймовірний матч, перемогу в якому святкували «каноніри». «Дублем» за «Арсенал» відзначився Обамеянг, ще по голу в активі Ляказета та Торрейри, у складі «Тоттенгема» відзначилися Лукас Дайер та Гаррі Кейн.
Чемпіонат Англії з футболу
Матч 14-го туру
«Арсенал» - «Тоттенгем» - 4:2
Голи: Обамеянг, 10 (пен.), 56, Ляказетт, 75, Торрейра, 77 – Дайєр, 30, Кейн, 34 (пен.)
Огляд матчу:
Вилучення: Вертонген, 85
«Арсенал» набрав 31 очко і піднявся на четверту позицію турнірної таблиці чемпіонату Англії, «Тоттенгем» з 30-ма балами наразі посідає шосту сходинку.